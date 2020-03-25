16 тысяч метров марли для шитья повязок передали в колонии Приморья

Posted 25 марта 2020, 05:29
Published 25 марта 2020, 05:29
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
О мерах противодействия распространению COVID-19 губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал сегодня на заседании краевого парламента. Кроме решения вопроса «масочного» дефицита, прозвучала информация о временном закрытии театров и бассейнов, обязательном карантине для всех прибывающих из-за границы, возможности тестирования на коронавирус для здоровых граждан по полису.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье выявили два случая заражения коронавирусом у прилетевших из-за границы туристов. Один из них имел контакты лишь с двумя домочадцами, самоизолировавшись по прибытии. Второй ходил на работу в банк и контактировал с 30-ю людьми длительное время. Всех, кто хотя бы теоретически мог заполучить вирус, медики взяли под наблюдение. Все специальные службы переведены в режим повышенной готовности. В краевом центре проводят дезинфекцию в салонах общественного транспорта, в учреждениях образования и в общественных местах.