16 тысяч метров марли для шитья повязок передали в колонии Приморья

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что в Приморье выявили два случая заражения коронавирусом у прилетевших из-за границы туристов. Один из них имел контакты лишь с двумя домочадцами, самоизолировавшись по прибытии. Второй ходил на работу в банк и контактировал с 30-ю людьми длительное время. Всех, кто хотя бы теоретически мог заполучить вирус, медики взяли под наблюдение. Все специальные службы переведены в режим повышенной готовности. В краевом центре проводят дезинфекцию в салонах общественного транспорта, в учреждениях образования и в общественных местах.