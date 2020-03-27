«Всё. Кина не будет». Во Владивостоке приостанавливают работу кинотеатры

Posted 27 марта 2020, 00:47
Published 27 марта 2020, 00:47
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
О временном приостановлении работы заявили в сети кинотеатров «Иллюзион». Решение принято в соответствии с постановлением губернатора Приморья. Поэтому кинотеатры «Иллюзион», «Океан», «Черёмушки», «Уссури» приостанавливают коммерческие кинопоказы.
«Данные ограничения являются необходимыми, и мы надеемся на понимание со стороны наших гостей», — обратились представители сети к зрителям.
Деньги, потраченные на будущие сеансы, которые не состоятся, обещают вернуть автоматически.
Отметим, что сейчас в Приморье принимаются все возможные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.
В регионе официально подтверждены два случая заражения коронавирусом. Оба человека были за границей (Мексика и Европа). Сейчас их состояние удовлетворительное. Всех, с кем они контактировали, наблюдают врачи. Ещё два жителя Приморья — сотрудники завода «Прогресс» — заболели и соответственно лечатся от коронавируса в другой стране.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае отменяются массовые мероприятия, закрываются многие учреждения. Следующая неделя во всей стране — нерабочая.