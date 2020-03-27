«Всё. Кина не будет». Во Владивостоке приостанавливают работу кинотеатры

В регионе официально подтверждены два случая заражения коронавирусом. Оба человека были за границей (Мексика и Европа). Сейчас их состояние удовлетворительное. Всех, с кем они контактировали, наблюдают врачи. Ещё два жителя Приморья — сотрудники завода «Прогресс» — заболели и соответственно лечатся от коронавируса в другой стране.