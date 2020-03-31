Правительство может закрыть алкомаркеты на карантин?

Posted 31 марта 2020, 04:13
Published 31 марта 2020, 04:13
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
В обращении, написанном на имя Мишустина, предоставлены статистические данные. Так, аналитики проекта посчитали, что продажи алкогольной продукции в стране в марте 2020 года выросли на 47 процентов (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Более того, опрос шести тысяч россиян в 60 субъектах РФ показал, что люди стали чаще приобретать веселящие напитки из-за необходимости сидеть дома и карантинных мер.
Кроме того, эксперты полагают, что на активность россиян, скупающих алкоголь, повлияли и различные акции алкомаркетов, которые воспользовались возросшим спросом покупателей.
Ссылаясь на вышеперечисленные доводы, представители «Трезвой России» попросили Мишустина закрыть алкомаркеты, а также так называемые «наливайки» в жилых домах на период действия карантина. Участники проекта считают, что смертельно опасный вирус может привести к развитию алкоголизма в стране.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, стоят ли жители края в очереди за лекарствами для души. То, что спрос на алкоголь вырос — факт.