Правительство может закрыть алкомаркеты на карантин?

В обращении, написанном на имя Мишустина, предоставлены статистические данные. Так, аналитики проекта посчитали, что продажи алкогольной продукции в стране в марте 2020 года выросли на 47 процентов (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Более того, опрос шести тысяч россиян в 60 субъектах РФ показал, что люди стали чаще приобретать веселящие напитки из-за необходимости сидеть дома и карантинных мер.