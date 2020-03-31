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Posted 31 марта 2020, 04:13

Published 31 марта 2020, 04:13

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

алкомаркет

Правительство может закрыть алкомаркеты на карантин?

31 марта 2020, 04:13
Фото: Медиахолдинг1Mi. алкомаркет
Сюжет
COVID-19
Главу правительства России Михаила Мишустина попросили закрыть алкомаркеты на время действия коронавирусного карантина в стране. С таким предложением к премьер-министру обратился руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев.

В обращении, написанном на имя Мишустина, предоставлены статистические данные. Так, аналитики проекта посчитали, что продажи алкогольной продукции в стране в марте 2020 года выросли на 47 процентов (в сравнении с аналогичным периодом прошлого года). Более того, опрос шести тысяч россиян в 60 субъектах РФ показал, что люди стали чаще приобретать веселящие напитки из-за необходимости сидеть дома и карантинных мер.

Кроме того, эксперты полагают, что на активность россиян, скупающих алкоголь, повлияли и различные акции алкомаркетов, которые воспользовались возросшим спросом покупателей.

Ссылаясь на вышеперечисленные доводы, представители «Трезвой России» попросили Мишустина закрыть алкомаркеты, а также так называемые «наливайки» в жилых домах на период действия карантина. Участники проекта считают, что смертельно опасный вирус может привести к развитию алкоголизма в стране.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, стоят ли жители края в очереди за лекарствами для души. То, что спрос на алкоголь вырос — факт.

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