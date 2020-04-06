Коронавирус на Дальнем Востоке. Озвучены свежие данные

Posted 5 апреля 2020, 21:57
Published 5 апреля 2020, 21:57
Modified 17 августа 2022, 09:07
Updated 17 августа 2022, 09:07
По данным оперштаба, за 24 часа страшный недуг выявлен у 658 человек, двое скончались, 22 — выздоровели.
Среди 14 регионов, в которых за последние сутки диагностировали коронавирус, появился Камчатский край, где COVID-19 нашли у 2 пациентов. Ещё 1 человек заразился в Хабаровском крае.
Итого в России зарегистрировано 5389 случаев заболевания новым типом пневмонии. Болезнь завладела 79 регионами. Всего погибли 45 человек, а вылечиться смогли 355 граждан.
Отметим, что, по последним данным правительства Приморья, в крае не зарегистрировано новых случаев заражения. Таким образом, в крае было выявлено 7 случаев, 2 пациента выздоровели, 1 человек скончался.