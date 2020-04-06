vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 апреля 2020, 21:57

Published 5 апреля 2020, 21:57

Modified 17 августа 2022, 09:07

Updated 17 августа 2022, 09:07

Коронавирус на Дальнем Востоке. Озвучены свежие данные

Коронавирус на Дальнем Востоке. Озвучены свежие данные

5 апреля 2020, 21:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В России зарегистрировано более 650 новых случаев заражения коронавирусом в 14 субъектах РФ. В одном из дальневосточных регионов — на Камчатке — появился первый инфицированный.

По данным оперштаба, за 24 часа страшный недуг выявлен у 658 человек, двое скончались, 22 — выздоровели.

Среди 14 регионов, в которых за последние сутки диагностировали коронавирус, появился Камчатский край, где COVID-19 нашли у 2 пациентов. Ещё 1 человек заразился в Хабаровском крае.

Итого в России зарегистрировано 5389 случаев заболевания новым типом пневмонии. Болезнь завладела 79 регионами. Всего погибли 45 человек, а вылечиться смогли 355 граждан.

Отметим, что, по последним данным правительства Приморья, в крае не зарегистрировано новых случаев заражения. Таким образом, в крае было выявлено 7 случаев, 2 пациента выздоровели, 1 человек скончался.

Материалы по теме
«Хорошо быть кисою»: учёные нашли антитела к коронавирусу в крови у кошек УханяВласти Приморья разъяснили ситуацию с коронавирусомПолиция Биробиджана блокировала подъезд пятиэтажки, где обнаружили коронавирус
#Новости#Общество#Дальний Восток#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика