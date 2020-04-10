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Posted 10 апреля 2020, 00:58

Published 10 апреля 2020, 00:58

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Приморцы, застрявшие в аэропорту Бангкока, обратились к президенту

Приморцы, застрявшие в аэропорту Бангкока, обратились к президенту

10 апреля 2020, 00:58
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Самолет
С момента остановки российскими властями регулярного международного авиасообщения, проблема эвакуации соотечественников из разных стран стала особенно актуальной. На прошедшем 8 апреля совещании президента России с главами регионов Олег Кожемяко попросил Владимира Путина разрешить эвакуационные рейсы

Широкий резонанс получила история с застрявшими в аэропорту южнокорейской столицы россиянами, которые уже неделю живут в транзитной зоне. Кроме того, стало известно, что аналогичная ситуация сложилась в аэропорту Бангкока, пленниками которого стали сотни наших соотечественников.

«Более 300 жителей Приморского края находятся в столице Королевства Таиланд Бангкоке, не имея возможности вернуться на родину. Начиная с 1 апреля от представителей авиакомпаний и сотрудников консульства поступают обещания о мифических рейсах и бортах, которые „завтра“ доставят нас на родную землю, но „воз и ныне там“. Самое страшное — это неизвестность. Мы не понимаем, когда и как мы сможем увидеть своих близких, когда закончатся деньги, и сможем ли мы найти очередную гостиницу, ведь утром мы выехали в аэропорт, в очередной раз поверив обещаниям», — говорится в открытом письме Президенту, которое туристы выложили в социальных сетях.

Авторы письма отмечают, что среди них — дети, женщины и старики, у многих есть хронические заболевания, которые усугубились на фоне усталости и стресса. Собеседники добавляют также, что «стойко ждали, понимая, что в связи с мировой ситуацией есть люди, которым сложнее», но сейчас их ситуация близка к безысходной. Они просят президента помочь им вернуться домой.

Отметим, что 8 апреля на селекторном совещании, которое провел Владимир Путин с главами регионов, просьбу поспособствовать вывозу жителей Приморья из Сеула, Токио и Бангкока озвучил и губернатор края Олег Кожемяко.

«Также предлагаю — еще одона проблема — разрешить эвакуационные рейсы из Сеула, Токио, из Бангкока наших граждан. В Сеуле сейчас ожидают вылета 135 приморцев, в Бангкоке — 250, в Токио — 113. Это данные из наших посольств в этих странах, многие россияне несколько дней живут в карантинной зоне аэропорта. Они обращаются к нам за помощью, жалуются на условия, у людей заканчиваются деньги», — обратился Олег Кожемяко к главе государства.

Напомним, что 8 апреля за российскими гражданами в Инчхон (Сеул) должен был вылететь самолет авиакомпании «Аврора», однако Росавиация не выписала разрешения на полет, в следствие чего рейс был отложен. А 9 апреля аналогичным образом не подтвердился рейс «S7» в Токио.

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