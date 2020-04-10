Приморцы, застрявшие в аэропорту Бангкока, обратились к президенту

«Более 300 жителей Приморского края находятся в столице Королевства Таиланд Бангкоке, не имея возможности вернуться на родину. Начиная с 1 апреля от представителей авиакомпаний и сотрудников консульства поступают обещания о мифических рейсах и бортах, которые „завтра“ доставят нас на родную землю, но „воз и ныне там“. Самое страшное — это неизвестность. Мы не понимаем, когда и как мы сможем увидеть своих близких, когда закончатся деньги, и сможем ли мы найти очередную гостиницу, ведь утром мы выехали в аэропорт, в очередной раз поверив обещаниям», — говорится в открытом письме Президенту, которое туристы выложили в социальных сетях.