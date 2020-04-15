Снова плюс. В Приморье ещё у четверых человек подтвердился коронавирус

По данным регионального оперштаба на три часа дня 15 апреля, положительные тесты выявлены ещё у четверых приморцев. Это три представительницы прекрасного пола и один мужчина. Двое из них вернулись в регион после поездки за границу, ещё двое — контактировали с инфицированными коронавирусом ранее.