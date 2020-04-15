Снова плюс. В Приморье ещё у четверых человек подтвердился коронавирус

Posted 15 апреля 2020, 05:36
Published 15 апреля 2020, 05:36
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По данным регионального оперштаба на три часа дня 15 апреля, положительные тесты выявлены ещё у четверых приморцев. Это три представительницы прекрасного пола и один мужчина. Двое из них вернулись в регион после поездки за границу, ещё двое — контактировали с инфицированными коронавирусом ранее.
Сейчас в инфекционном госпитале лежит 31 человек с подтверждённым диагнозом, из них двое — несовершеннолетние. За состоянием пациентов пристально следят врачи, оказывают необходимую помощь и лечение.
Как писало «Восток-Медиа» ранее, опасный диагноз может подтвердиться еще у четверых детей. О том, как заботятся о несовершеннолетних с коронавирусом — читайте подробнее.
Напомним, 3 человека в Приморье побороли опасный недуг и выписались. Два мужчины, к сожалению, скончались.