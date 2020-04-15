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Posted 15 апреля 2020, 05:36

Published 15 апреля 2020, 05:36

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Снова плюс. В Приморье ещё у четверых человек подтвердился коронавирус

Снова плюс. В Приморье ещё у четверых человек подтвердился коронавирус

15 апреля 2020, 05:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
Ещё у четверых приморцев подтвердился коронавирус. Таким образом, общее количество заразившихся COVID-19 за всё время в регионе — 36 человек (из них 3 выздоровели, 2 — умерли).

По данным регионального оперштаба на три часа дня 15 апреля, положительные тесты выявлены ещё у четверых приморцев. Это три представительницы прекрасного пола и один мужчина. Двое из них вернулись в регион после поездки за границу, ещё двое — контактировали с инфицированными коронавирусом ранее.

Сейчас в инфекционном госпитале лежит 31 человек с подтверждённым диагнозом, из них двое — несовершеннолетние. За состоянием пациентов пристально следят врачи, оказывают необходимую помощь и лечение.

Как писало «Восток-Медиа» ранее, опасный диагноз может подтвердиться еще у четверых детей. О том, как заботятся о несовершеннолетних с коронавирусом — читайте подробнее.

Напомним, 3 человека в Приморье побороли опасный недуг и выписались. Два мужчины, к сожалению, скончались.

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#Новости#Общество#COVID-19
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