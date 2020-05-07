Самолёт «Аэрофлота» привёз 260 россиян из Японии во Владивосток

Это уже пятый вывозной рейс из Японии с начала прекращения регулярного авиасообщения. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о недостаточной отладке механизма доставки россиян на родину из таких стран, как Таиланд, Корея, Япония. Людям приходилось неделями ждать посадки на самолёт в аэропортах, при этом рейсы нередко откладывались, а пассажиры в отчаянии даже записывали видеообращения к президенту.