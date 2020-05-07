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Posted 7 мая 2020, 07:29

Published 7 мая 2020, 07:29

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Самолёт «Аэрофлота» привёз 260 россиян из Японии во Владивосток

7 мая 2020, 07:29
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Самолет
Вывозной спецрейс «Аэрофлота» из Японии приземлился сегодня в аэропорту Владивостока в 15:45. На борту самолёта были 260 россиян, задержавшихся за границей из-за отмены регулярных авиарейсов в связи с пандемией коронавируса.

Маршрут самолёта пролегает через всю Россию. Из Владивостока часть пассажиров полетит в Москву и Санкт-Петербург. Дальневосточники же разъехались по домам, где им предстоит 14-дневный карантин с медицинским наблюдением. За пассажирами из Хабаровского края прислали специальный автобус — более 20 хабаровчан отправятся на нём домой бесплатно.

Это уже пятый вывозной рейс из Японии с начала прекращения регулярного авиасообщения. Ранее «Восток-Медиа» рассказывало о недостаточной отладке механизма доставки россиян на родину из таких стран, как Таиланд, Корея, Япония. Людям приходилось неделями ждать посадки на самолёт в аэропортах, при этом рейсы нередко откладывались, а пассажиры в отчаянии даже записывали видеообращения к президенту.

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#Новости#Общество#Авиасообщение#Самолет#COVID-19
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