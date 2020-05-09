Опять плюс: коронавирус в Приморье поразил уже 808 человек

Posted 9 мая 2020, 04:05
Published 9 мая 2020, 04:05
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
По информации регионального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19, в крае опасный диагноз был поставлен уже 808 раз. Из них 45 случаев были подтверждены за последние сутки.
Если рост количества заражений в регионе продолжится, то рассчитывать на скорый выход из режима самоизоляции жителям края не придётся. Конечно, поэтапные планы по отмене ограничений есть, но они будут реализованы только при двух условиях, которые ранее озвучил глава края Олег Кожемяко.
Пока ситуация с распространением инфекции остаётся тревожной. Находку закрыли на карантин. Людям советуют оставаться дома и не пренебрегать требованиями врачей.