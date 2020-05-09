Опять плюс: коронавирус в Приморье поразил уже 808 человек

Если рост количества заражений в регионе продолжится, то рассчитывать на скорый выход из режима самоизоляции жителям края не придётся. Конечно, поэтапные планы по отмене ограничений есть, но они будут реализованы только при двух условиях, которые ранее озвучил глава края Олег Кожемяко.