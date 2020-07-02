Повылазили: жители Владивостока обсуждают поведение отдыхающих на пляже

«Странно. Мусора на фото нет, парковки на тропе здоровья тоже не видно, пешеходная дорожка свободна. А было ли нарушение границ водоохранной зоны вообще под сомнением, так как неизвестны нормы на данном участке. Курение кальянов в общественных местах тоже не запрещено на законодательном уровне»;