Повылазили: жители Владивостока обсуждают поведение отдыхающих на пляже

Posted 2 июля 2020, 00:30
Published 2 июля 2020, 00:30
Modified 18 февраля, 06:53
Updated 18 февраля, 06:53
«Вот эти невоспитанные люди мало того, их прогнали с Цесаревича, Мариинского театра, так они теперь мусорят, шумят на пляже ДВИМО», — пишет автор поста.
Подписчик добавил, что автохамы паркуются в прибрежной полосе и заезжают колесами на «Тропу здоровья». Кроме того, они спокойно пьют алкоголь в общественном месте, дымят кальянами и включают музыку на полную громкость в авто.
«Может быть, хоть таким образом нарушителями заинтересуются правоохранительные органы?! А местная администрация удосужится закрыть блоками въезд на машинах в прибрежную зону?», — заявляет автор поста.
Однако, комментаторы в паблике по-разному восприняли написанное.
«Странно. Мусора на фото нет, парковки на тропе здоровья тоже не видно, пешеходная дорожка свободна. А было ли нарушение границ водоохранной зоны вообще под сомнением, так как неизвестны нормы на данном участке. Курение кальянов в общественных местах тоже не запрещено на законодательном уровне»;
«Каждые 5-10 метров на парковке валяется уголь от кальянов и остатки табака. Вонючие свиньи кальянщики очень стараются»;
«Господи, а где молодежи еще собраться? Во дворе нельзя, в городе тоже»;
«А вы как хотели? Запретят на пляже — начнут во дворах, начнут на обочинах дорог. Всегда найдут место, где собраться».
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Уссурийска нашли в популярном месте отдыха просто горы мусора — по словам местных жителей, отдыхающая молодежь регулярно оставляет после себя банки, упаковки из-под еды, бутылки и бычки прямо на берегу озера.