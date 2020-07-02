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Posted 2 июля 2020, 00:30

Published 2 июля 2020, 00:30

Modified 18 февраля, 06:53

Updated 18 февраля, 06:53

Повылазили: жители Владивостока обсуждают поведение отдыхающих на пляже

2 июля 2020, 00:30
Житель Владивостока опубликовал в паблике «Экипажи ДПС» гневный пост про шумных отдыхающих, которые занимают все свободное пространство и не дают покоя другим горожанам.

«Вот эти невоспитанные люди мало того, их прогнали с Цесаревича, Мариинского театра, так они теперь мусорят, шумят на пляже ДВИМО», — пишет автор поста.

Подписчик добавил, что автохамы паркуются в прибрежной полосе и заезжают колесами на «Тропу здоровья». Кроме того, они спокойно пьют алкоголь в общественном месте, дымят кальянами и включают музыку на полную громкость в авто.

«Может быть, хоть таким образом нарушителями заинтересуются правоохранительные органы?! А местная администрация удосужится закрыть блоками въезд на машинах в прибрежную зону?», — заявляет автор поста.

Однако, комментаторы в паблике по-разному восприняли написанное.

«Странно. Мусора на фото нет, парковки на тропе здоровья тоже не видно, пешеходная дорожка свободна. А было ли нарушение границ водоохранной зоны вообще под сомнением, так как неизвестны нормы на данном участке. Курение кальянов в общественных местах тоже не запрещено на законодательном уровне»;

«Каждые 5-10 метров на парковке валяется уголь от кальянов и остатки табака. Вонючие свиньи кальянщики очень стараются»;

«Господи, а где молодежи еще собраться? Во дворе нельзя, в городе тоже»;

«А вы как хотели? Запретят на пляже — начнут во дворах, начнут на обочинах дорог. Всегда найдут место, где собраться».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как жители Уссурийска нашли в популярном месте отдыха просто горы мусора — по словам местных жителей, отдыхающая молодежь регулярно оставляет после себя банки, упаковки из-под еды, бутылки и бычки прямо на берегу озера.

#Новости#Общество#Владивосток
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