Очередная социальная смена в санатории «Изумрудный» откроется на этой неделе

Закон о предоставлении бесплатных путевок пожилым приморцам разработан по поручению губернатора Олега Кожемяко. Путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней предоставляются один раз в три года при наличии медицинских показаний за счет краевого бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Ветеранские организации могут инициировать внеочередное получение льготником путевки. В этом году на приобретение тысячи льготных путёвок край выделяет 35 миллионов рублей.