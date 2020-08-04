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Posted 4 августа 2020, 01:42

Published 4 августа 2020, 01:42

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

Тематическое фото

Очередная социальная смена в санатории «Изумрудный» откроется на этой неделе

4 августа 2020, 01:42
Фото: Медиахолдинг1Mi. Тематическое фото
Сюжет
Льготы
Знаменитый курорт Шмаковка в Кировском районе Приморского края 7–8 августа примет на отдых 115 пенсионеров, получивших бесплатные путёвки по линии соцзащиты. Перед открытием очередной смены санаторий «Изумрудный» посетила заместитель председателя правительства края Елена Бронникова.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что льготные путевки полагаются приморцам старше 70 лет, имеющим статус тружеников тыла, обладателям почётных званий, признанным пострадавшими от политических репрессий либо одиноко проживающим пенсионерам, чей доход не превышает величину прожиточного минимума. Уже состоялись два «социальных» заезда — в «Изумрудном» отдохнули 124 человека.

Елена Бронникова пообщалась с отдыхающими и сотрудниками санатория, осмотрела корпуса и оценила условия оздоровительных комплексов. Она признала техническое оснащение санатория вполне качественным и убедилась, что здесь применяют современные реабилитационные программы. Пенсионеры, побывавшие в санатории, остаются довольны вниманием персонала и уровнем обслуживания.

Закон о предоставлении бесплатных путевок пожилым приморцам разработан по поручению губернатора Олега Кожемяко. Путевки на санаторно-курортное лечение продолжительностью 18 дней предоставляются один раз в три года при наличии медицинских показаний за счет краевого бюджета в рамках государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы. Ветеранские организации могут инициировать внеочередное получение льготником путевки. В этом году на приобретение тысячи льготных путёвок край выделяет 35 миллионов рублей.

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#Новости#Общество#Льготы#Социальная защита#Санаторий
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