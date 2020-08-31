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Posted 31 августа 2020, 06:16

Published 31 августа 2020, 06:16

Modified 17 августа 2022, 09:08

Updated 17 августа 2022, 09:08

На сцене приморского театра покажут «бедную Лизу» из Санкт-Петербурга

На сцене приморского театра покажут «бедную Лизу» из Санкт-Петербурга

31 августа 2020, 06:16
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Спектакль, поднимающий важнейшие темы первой любви и измены, нравственности и доброты «Бедная Лиза» (12+), посвящен памяти великого режиссера Г. А. Товстоногова. Его поставят на сцене академического театра им. М.Горького.

Играть на сцене будут артисты Санкт-Петербургского Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Повесть Николая Карамзина знакома всем со школьной скамьи: легендарная история первой любви между крестьянкой Лизой и дворянином Эрастом не раз была воплощена на сценических подмостках и отражена в кинолентах.

Автор тонко и деликатно рассуждает с читателем на вечные темы, которые не потеряли свою актуальность и в наши дни. В спектакле ТЮЗ режиссёр Марк Розовский сохраняет дух авторской эпохи, украшая свою постановку музыкально-поэтическими добавлениями, которые придают сюжетной линии новые яркие краски.

Выдающийся режиссёр и драматург, народный артист России Марк Розовский является основателем и бессменным художественным руководителем московского Театра «У Никитских ворот». Розовский — обладатель множества творческих и правительственных наград, лауреат Эдинбургского фестиваля, Кавалер Ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кроме того — он единственный российский драматург и композитор, чей мюзикл «Strider», или «История лошади», исполнялся на Бродвее — на сцене театра Хелен Хейс и получил прекрасные оценки в рецензиях «Нью-Йорк Таймc» и других американских изданий. Судьба режиссера тесно связана с Северной столицей: именно в Ленинграде Марк Розовский начинал свой творческий путь.

#Новости#Культура
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