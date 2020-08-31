На сцене приморского театра покажут «бедную Лизу» из Санкт-Петербурга

Выдающийся режиссёр и драматург, народный артист России Марк Розовский является основателем и бессменным художественным руководителем московского Театра «У Никитских ворот». Розовский — обладатель множества творческих и правительственных наград, лауреат Эдинбургского фестиваля, Кавалер Ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кроме того — он единственный российский драматург и композитор, чей мюзикл «Strider», или «История лошади», исполнялся на Бродвее — на сцене театра Хелен Хейс и получил прекрасные оценки в рецензиях «Нью-Йорк Таймc» и других американских изданий. Судьба режиссера тесно связана с Северной столицей: именно в Ленинграде Марк Розовский начинал свой творческий путь.