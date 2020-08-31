На сцене приморского театра покажут «бедную Лизу» из Санкт-Петербурга

Posted 31 августа 2020, 06:16
Published 31 августа 2020, 06:16
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Играть на сцене будут артисты Санкт-Петербургского Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Повесть Николая Карамзина знакома всем со школьной скамьи: легендарная история первой любви между крестьянкой Лизой и дворянином Эрастом не раз была воплощена на сценических подмостках и отражена в кинолентах.
Автор тонко и деликатно рассуждает с читателем на вечные темы, которые не потеряли свою актуальность и в наши дни. В спектакле ТЮЗ режиссёр Марк Розовский сохраняет дух авторской эпохи, украшая свою постановку музыкально-поэтическими добавлениями, которые придают сюжетной линии новые яркие краски.
Выдающийся режиссёр и драматург, народный артист России Марк Розовский является основателем и бессменным художественным руководителем московского Театра «У Никитских ворот». Розовский — обладатель множества творческих и правительственных наград, лауреат Эдинбургского фестиваля, Кавалер Ордена Почёта, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, кроме того — он единственный российский драматург и композитор, чей мюзикл «Strider», или «История лошади», исполнялся на Бродвее — на сцене театра Хелен Хейс и получил прекрасные оценки в рецензиях «Нью-Йорк Таймc» и других американских изданий. Судьба режиссера тесно связана с Северной столицей: именно в Ленинграде Марк Розовский начинал свой творческий путь.