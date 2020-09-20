Неожиданное и спрогнозированное: чем удивили Дальний Восток выборы 13 сентября

Posted 20 сентября 2020, 09:45
Published 20 сентября 2020, 09:45
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Это привело к достаточно интересным результатам.
Неожиданное
Самым, пожалуй, неожиданным итогом избирательной кампании для всех — и сторонников, и соперников — стали хорошие результаты представителей партии «Единая Россия». По всей стране и на всех уровнях, несмотря на то, что популярность партии находится на историческом минимуме. Единороссы уступили пальму первенства и большинства в представительных органах власти лишь в трех крупных муниципалитетах страны из двадцати двух, где проходили выборы –в Тамбове, Новосибирске и Томске.
На губернаторских выборах в двух десятках регионов ни в одном случае дело не дошло до второго тура волеизъявления избирателей. Везде с внушительными результатами победили действующие губернаторы и назначенные президентом врио глав регионов, более половины из которых избирались под флагом «Единой России». Как, например, Ростислав Гольдштейн в Еврейской автономной области, получивший 82,5% голосов избирателей. Или его коллега из Камчатского края Владимир Солодов, который участвовал в выборах, как самовыдвиженец, и заручился поддержкой 80,5% сограждан, пришедших на избирательные участки.
Еще одной неожиданностью стало относительно безропотное согласие с итогами голосования со стороны оппозиции. Каких-то серьезных претензий со стороны ЛДПР, КПРФ и эсеров, за исключением единичных случаев для поддержания «оппозиционного» имиджа, — нет. Несистемная оппозиция, пытавшаяся было поиграть в любимые игры с НКО типа ассоциации «Голос», не смогла даже придумать каких-то серьезных псевдонарушений, чтобы появился хотя бы мизерный повод усомниться в честности и прозрачности голосования.
Показателем этого стало и появление на политическом поле новых игроков, которые, наряду с парламентскими партиями, добились права участвовать в предстоящих выборах депутатов Государственной Думы без сбора подписей. А это значит, что они, как минимум, составят конкуренцию «большой тройке» системной оппозиции, или и вовсе ощутимо потеснят ее в российском парламенте. И это неприятная неожиданность для либерал-демократов, коммунистов и справедливороссов. По итогам нынешней кампании право на участие в выборах депутатов Государственной Думы без сбора подписей в общей сложности получили 16 политических партий. Среди них и тройка возмутителей спокойствия в нынешней избирательной кампании в лице партий «Новые люди», «За правду!» и «Зеленая альтернатива».
Ожидаемое
Ожидаемо, что прошедшая избирательная кампания рассматривается политическими игроками и экспертами, как репетиция и смотр сил накануне предстоящих выборов в Госдуму и ряда региональных избирательных кампаний. Помимо депутатов российского парламента, в будущем году предстоит избирать семерых глав регионов, еще в нескольких субъектах Российской Федерации, как, например, в Приморском крае, состоятся выборы депутатов законодательных органов власти, да и местное самоуправление в стороне не останется.
Основные политические партии ожидаемо показали свою готовность отстаивать свои позиции. По результатам выборов органов законодательной власти в 11 регионах в общей сложности ЕР получила 49,3% голосов, КПРФ — 13,7%, ЛДПР 10,5% и СР – 8%. При этом руководство «Единой России» демонстрирует серьезные амбиции: секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак заявил, что в 2021 году партия будет «добиваться получения квалифицированного большинства на выборах Госдумы». Разумеется, у оппонентов «партии власти» иная точки зрения, и они будут работать над тем, чтобы сделать ее состоятельной.
Вполне ожидаемо, что те, кто всерьез рассчитывает на успех на этих выборах, начинают готовиться к ним уже сейчас — анализируют сложившуюся ситуацию, изучают лучшие кампании и практики, ведут организационно-кадровую работу, взаимодействуют с экспертным сообществом. Поэтому не вызывает удивления и то, что эксперты, обращая вниание на разные аспекты текущей социально-политической ситуации и ее электоральных проявлений, большей частью сходятся в одном: в обществе есть запрос на четкую, спокойную, взвешенную и открытую реакцию власти на вызовы. Вопрос лишь в том, насколько адекватны этому запросу конкретные элементы властной структуры, в частности — политические партии, в глазах граждан страны. На него вполне ожидаемо дают ответ выборы разных уровней, особенно в таких, скажем так, своеобразных и скорых на подъем регионах, как Приморский край.
Субъективное
Политолог Павел Наливайко отмечает, что на электоральное поведение граждан во многом влияет способность политических сил реагировать на динамично меняющуюся социально-политическую и экономическую ситуацию, осложненную новой коронавирусной инфекцией.
«В этом во многом необычном году политические партии по-разному подошли к организации и проведению своих избирательных кампаний. Зачастую это зависело от уровня выборов — чем он был выше и значимей по полномочиям выборных должностей, тем острее за них была конкуренция и выше вовлеченность партийных структур в избирательный процесс. Свою роль сыграл и фактор пандемии новой коронавирусной инфекции, причем в разных плоскостях общественно-политической жизни. Например, в организационно-управленческой. Смотрите, „Единая Россия“ во время самых жестких противоэпидемических органичений развернула активную волонтерскую деятельность по помощи населению и постоянно присутствовала в позитивной части спектра противовирусной информационной повестки», — говорит эксперт.
Еще одним важным фактором, сработавшим в пользу кандидатов-единороссов, стало успешное голосование по поправкам в Конституцию, опять же, с учетом всех коронавирусных реалий. Все это потребовало скоординированной работы структур партии и органов власти, их внутриполитического блока. В Приморье ее наладили, во многом благодаря губенатору края Олегу Кожемяко, который возглавляет и региональное отделение «Единой России», отмечает Павел Наливайко.
«Поэтому к началу избирательной кампании „партия власти“ в Приморье подошла в хорошем организационно-управленческом тонусе, с налаженным на всех уровнях взаимодействием с органами власти, с позитивным информационным фоном и восприятияем гражданами. Это разительно отличалось от бездействия соперников „Единой России“, о которых мы большей частью вспоминали, благодаря скандальной хронике. Результат закономерен — на выборах в органы местного самуоправления в муниципалитетах края представители „Единой России“ выиграли 90% выборных позиций. Выиграли довыборы депутата ЗС ПК по 9-му избирательному округу в традиционно протестном Владивостоке Это серьезная заявка на победу в следующем электоральном цикле, когда предстоят выборы депутатов Государственной Думы и Законодательного Собрания Приморского края. Возможно, именно подготовкой к ним — перегруппировкой внутренних сил, накоплением ресурсов, решением иных сопутствующих вопросов — обусловлена слабость позиций соперников „партии власти“ на прошедших выборах. В них просто решили не вкладываться. И напрасно, ведь именно муниципалитеты являются основной электоральной базой для всех политических акторов на выборах любого уровня», — говорит эксперт.
Политолог Сергей Гребенюк полагает, что залогом успеха «партии власти» в завершившейся избирательной кампании и предстоящих выборах является ее технологическое лидерство: отлаженная штабная работа, оценка и использование всех преимуществ изменившегося формата голосования, организационное и содержательное обеспечение ответа на запрос избирателей на прямое общение с кандидатами на выборные должности, на их информационную открытость.
«Мониторинг завершившихся избирательных кампаний показывает, что те кандидаты, которые сумели выстроить работу через личные встречи с избирателями, через позитивное присутствие в информационном пространстве, взаимодействие с элитами разного уровня, получили серьезное преимущество. На это не хватило сил и ресурсов у большинства партий и их кандидатов, но это смогла слелать „Единая Россия“. И умело этим воспользовалась, предложив избирателям событийную конкретику сегодня и вполне осязаемые перспективы на завтра. Важна их созвучность публичным планам власти, что дает избирателям определенную уверенность в том, что эти предвыборные обещания будут исполнены. И они ее подкрепляют своим голосованием. Отдельно надо обратить внимание на несколько дней голосования, которые сегодня допускает избирательное законодательство. Это хорошая возможность максимально эффективно выстроить тактику предвыборной борьбы на ее ключевом финальном этапе. Итоги голосования показывают, что в этом компоненте пока лидирует „Единая Россия“. Ее оппоненты воспользоваться новациями на этих выборах в полной мере не смогли, но это не значит, что они не исправят свое упущение», — отмечает специалист.
Схожая точка зрения и у известного эксперта по региональной политике Ростислава Туровского, который в интервью СМИ утверждает, что «трехдневное голосование могло упростить мобилизацию лояльного электората, но итоги выборов оно не определило». Иначе говоря, в турбулентной ситуации, возникшей из-за пандемии, избиратель не готов экспериментировать и предпочитает опереться на понятную власть.
Политолог Андрей Кудисов обращает внимание на спокойный характер голосования и его юридическую чистоту.
«Избирательная кампания и голосование прошли без скандалов, спокойно. Возможно, потому, что на данном этапе оппозиции оказалось невыгодно расширять свое присутствие во власти. Оно предполагает и ответственность за все, что случается, или, наоборот — не происходит. А зачем ее брать на себя, тем более в непредсказуемых условиях пандемии, если политический капитал можно зарабатывать критикой оппонента? Но сегодня, чтобы избиратель что-то поддержал, ему надо это что-то предложить. Кроме критики. А вот с идеями, с содержательной частью собственного существования и нужности гражданам у оппозиции очевидные проблемы. При этом интересно другое: результаты голосования никто не оспаривает. Это создает примечательный прецедент. Оказывается, в электоральном цикле можно выигрывать 90% кампаний, как „Единая Россия“ в Приморье, причем так, чтобы этот результат никто не ставил под сомнение. Хороший аргумент для легитимации результатов нынешних и будущих выборов», — говорит эксперт.
В целом же по итогам ЕДГ-2020 аналитики не ожидают значительного изменения картины партийного представительства в Госдуме в 2021 году. «Единая Россия» сохранит статус партии большинства, останутся в парламенте ЛДПР и КПРФ, а вот электоральные перспективы партийных списков Справедливой России, по мнению многих экспертов, далеко не очевидны. В том числе и из-за конкуренции с новыми партиями, претендующими на места в российском парламенте. В определенной мере эту ситуацию можно спроецировать и на регионы с учетом их местных особенностей политического ландшафта. Однако полностью опираться на итоги единого дня голосования не стоит. Избирательная кампания федерального уровня — это всегда более высокая активность избирателей, вызванная и широким политическим предложением, и мобилизационными действиями основных игроков — политических партий и их представителей.
Дополнительной остроты интриге будущих выборов придает растущий вес депутатского мандата в связи со вступлением в силу поправок в Конституцию РФ, расширяющих полномочия парламента. Аналогичная картина складывается и на региональном уровне. Кроме того, есть основания ожидать серьезного обновления персонального состава депутатского корпуса на федеральном и региональном уровнях. Прежде всего, за счет ужесточения требований, связанных с наличием гражданства других государств и имущества за рубежом, а также формирующгося тренда на декриминализацию власти. Наконец, существует вероятность переноса единого дня голосования на другое время. Это может существенно повлиять и на общественно-политическую активность граждан, и на готовность и ресурсные возможности участников процесса, а значит — и на итоги голосования. Так что предстоящие в 2021 году выборы обещают быть не менее необычными, чем нынешние.