Неожиданное и спрогнозированное: чем удивили Дальний Восток выборы 13 сентября

«Мониторинг завершившихся избирательных кампаний показывает, что те кандидаты, которые сумели выстроить работу через личные встречи с избирателями, через позитивное присутствие в информационном пространстве, взаимодействие с элитами разного уровня, получили серьезное преимущество. На это не хватило сил и ресурсов у большинства партий и их кандидатов, но это смогла слелать „Единая Россия“. И умело этим воспользовалась, предложив избирателям событийную конкретику сегодня и вполне осязаемые перспективы на завтра. Важна их созвучность публичным планам власти, что дает избирателям определенную уверенность в том, что эти предвыборные обещания будут исполнены. И они ее подкрепляют своим голосованием. Отдельно надо обратить внимание на несколько дней голосования, которые сегодня допускает избирательное законодательство. Это хорошая возможность максимально эффективно выстроить тактику предвыборной борьбы на ее ключевом финальном этапе. Итоги голосования показывают, что в этом компоненте пока лидирует „Единая Россия“. Ее оппоненты воспользоваться новациями на этих выборах в полной мере не смогли, но это не значит, что они не исправят свое упущение», — отмечает специалист.