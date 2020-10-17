vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 17 октября 2020, 01:50

Published 17 октября 2020, 01:50

Modified 17 февраля, 19:09

Updated 17 февраля, 19:09

«COVID крепчал»: в Приморье зафиксировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом

«COVID крепчал»: в Приморье зафиксировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом

17 октября 2020, 01:50
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
COVID-19
В Приморском крае за последние сутки 108 человек заразились COVID-19. Общее количество заболевших в крае — 13 218 с нарастающим итогом, передаёт региональный оперштаб.

Число заболевших за последние сутки вновь больше, чем в предыдущие дни. COVID-19 распространяется активно, Приморье вновь вернулось к августовским показателям по заболеваемости.

108 человек заразились за день, общее количество заболевших с начала пандемии — 13 218 человек. 3 человека скончались. Всего с болезнью в Приморье не справились 129 приморцев.

Выздоровели за последние сутки 70 человек. Общее количество выздоровевших — 11 149.

В Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.

#Новости#Общество#Владивосток#COVID-19
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика