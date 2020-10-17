«COVID крепчал»: в Приморье зафиксировано 108 новых случаев заболевания коронавирусом

Posted 17 октября 2020, 01:50
Published 17 октября 2020, 01:50
Modified 17 февраля, 19:09
Updated 17 февраля, 19:09
Число заболевших за последние сутки вновь больше, чем в предыдущие дни. COVID-19 распространяется активно, Приморье вновь вернулось к августовским показателям по заболеваемости.
108 человек заразились за день, общее количество заболевших с начала пандемии — 13 218 человек. 3 человека скончались. Всего с болезнью в Приморье не справились 129 приморцев.
Выздоровели за последние сутки 70 человек. Общее количество выздоровевших — 11 149.
В Приморье продолжает действовать бессрочный режим повышенной готовности. Всем гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить маски в общественных местах.