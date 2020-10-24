Итоги недели в Приморье: заражение мэра, трагические новости и гигантская саркома

Коронавирус зверствует последнюю неделю в Приморье. Огромный прирост случаев заболевания регистрируется все 7 дней — среднесуточные показатели превысили 100 заражений в день. За минувшие сутки в Приморье заразились 130 человек. Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано 13 941 случай заражения. 141 человек скончался. Также на неделе стало известно, что коронавирусом заразились бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина и глава Находки Тимур Магинский, который перед тем, как стал известен диагноз, уехал во Владивосток. В связи с ростом заболевших в Приморье вводится ужесточение масочного режима.