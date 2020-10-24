Итоги недели в Приморье: заражение мэра, трагические новости и гигантская саркома

Posted 23 октября 2020, 21:05
Published 23 октября 2020, 21:05
Modified 17 августа 2022, 09:08
Updated 17 августа 2022, 09:08
Заражение мэра
Коронавирус зверствует последнюю неделю в Приморье. Огромный прирост случаев заболевания регистрируется все 7 дней — среднесуточные показатели превысили 100 заражений в день. За минувшие сутки в Приморье заразились 130 человек. Всего в крае с начала пандемии зарегистрировано 13 941 случай заражения. 141 человек скончался. Также на неделе стало известно, что коронавирусом заразились бизнес-омбудсмен Приморья Марина Шемилина и глава Находки Тимур Магинский, который перед тем, как стал известен диагноз, уехал во Владивосток. В связи с ростом заболевших в Приморье вводится ужесточение масочного режима.
Экологическая катастрофа в Находке
В Находке сообщили о разливе нефтепродуктов. Большое нефтяное пятно два дня держалось в акватории залива Находка. Корреспондент «Восток-Медиа» связался с руководителем АО «Приморский завод» Николаем Заварзиным, чтобы выяснить возможный источник нефтяного пятна, но глава предприятия отреагировал на вопрос журналиста весьма необычно — он пообещал найти и наказать корреспондента, если тот позвонит снова. На месте проводятся работы по установке причин произошедшего.
Неделя трагических новостей
На этой неделе произошло много громких смертей.
Ушёл из жизни председатель Совета ветеранов Дальневосточного морского пароходства Владимир Легецкий. Во время службы на судах Легецкому удалось два раза совершить кругосветное путешествие и посетить десятки стран. Ему было 90 лет.
20 октября скончался ключарь Свято-Никольского кафедрального собора Владивостока протоиерей Виктор Жильцов. Он умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 69 лет.
Также стало известно о том, что известный в Приморье спортсмен, бодибилдер Михаил Погодаев скончался — ему стало плохо на беговой дорожке.
Гигантская саркома
В Приморье провели уникальную операцию. Большую саркому удалили хирурги из бедра приморца. Опухоль выросла размером до 20 сантиметров и создавала помеху при движении для человека. После химиотерапии врачи приступили к хирургическому лечению. Операция прошла успешно. Теперь пациенту предстоит реабилитация.
Решения по COVID-19
Из-за роста количества заражений коронавирусом в Приморском крае вводятся ужесточения режима повышенной готовности. В регионе ограничат время работы заведений общепита до 23 часов.
Родителям рекомендовали при доставке детей в школы и детские сады не заходить внутрь образовательных учреждений.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко пригрозил крупными штрафами нарушителям — приморцы, которые нарушают режим повышенной готовности, будут платить штрафы до 40 тысяч рублей, а должностные лица и предприниматели заплатят до 150 тысяч в случае выявленных нарушений. Юрлица могут быть оштрафованы на сумму до 500 тысяч рублей.