vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2020, 06:55

Published 28 октября 2020, 06:55

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Гибридная война: у крупного приморского предприятия «угнали» сайт

Гибридная война: у крупного приморского предприятия «угнали» сайт

28 октября 2020, 06:55
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Корпоративный сайт ПАО «ВМТП» попал в руки неизвестных лиц. На данный момент хакеры заблокировали почтовый клиент порта и распространяют не соответствующую действительности информацию.

«На данный момент неустановленные лица завладели доменом vmtp.ru, создали копию корпоративного сайта ПАО ВМТП, заблокировали работу почтового сервера. На копии сайта ВМТП размещена информация, вводящая в заблуждение клиентов и не соответствующая действительности. Судя по контенту, размещенному на сайте, эти действия возможно санкционированы Романом Кухаруком. Корпоративная почта не функционирует, не приходят письма от клиентов, сотрудники порта не получают планы подхода флота и расписание железной дороги. Лиц причастных к осуществлению указанных выше действий предупреждаем об ответственности за совершенные противоправные деяния», — рассказал директор департамента информационных технологий порта Антон Попов.

Как отмечают портовики, невооруженным глазом виден умышленный срыв рабочих процессов ВМТП, после которого наверняка компания понесет убытки.

Напомним, после сообщения об увольнении генерального директора, докеры Владивостока вышли на собрание и заблокировали работу порта. Позже в порт, по требованию протестующих, приехал президент группы компаний FESCO Аркадий Коростелёв и его протеже — новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук. Высказаться руководству не удалось — докеры закидали их касками и натурально погнали с территории порта. Причиной такой реакции сотрудников называют возможные слова руководителей о протестующих — их назвали «быдлом». Позже наблюдательный совет не подтвердил увольнение гендиректора Юсупова. Сам Юсупов в общении с протестующими поблагодарил трудовой коллектив за поддержку и отметил, что будет добиваться справедливости в суде.

Материалы по теме
Заирбек Юсупов успел подать иск к FESCO о возврате в ВМТП долга в 19 млрдАндрей Калачинский о ситуации в ВМТП: зачем увольнять эффективного директора?
#Новости#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Цирлина Мария Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: agency@vostokmedia.com / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: romanova@1mi.media (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика