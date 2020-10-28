Гибридная война: у крупного приморского предприятия «угнали» сайт

Напомним, после сообщения об увольнении генерального директора, докеры Владивостока вышли на собрание и заблокировали работу порта. Позже в порт, по требованию протестующих, приехал президент группы компаний FESCO Аркадий Коростелёв и его протеже — новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук. Высказаться руководству не удалось — докеры закидали их касками и натурально погнали с территории порта. Причиной такой реакции сотрудников называют возможные слова руководителей о протестующих — их назвали «быдлом». Позже наблюдательный совет не подтвердил увольнение гендиректора Юсупова. Сам Юсупов в общении с протестующими поблагодарил трудовой коллектив за поддержку и отметил, что будет добиваться справедливости в суде.