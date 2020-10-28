Гибридная война: у крупного приморского предприятия «угнали» сайт

Posted 28 октября 2020, 06:55
Published 28 октября 2020, 06:55
Modified 16 августа 2022, 19:43
Updated 16 августа 2022, 19:43
«На данный момент неустановленные лица завладели доменом vmtp.ru, создали копию корпоративного сайта ПАО ВМТП, заблокировали работу почтового сервера. На копии сайта ВМТП размещена информация, вводящая в заблуждение клиентов и не соответствующая действительности. Судя по контенту, размещенному на сайте, эти действия возможно санкционированы Романом Кухаруком. Корпоративная почта не функционирует, не приходят письма от клиентов, сотрудники порта не получают планы подхода флота и расписание железной дороги. Лиц причастных к осуществлению указанных выше действий предупреждаем об ответственности за совершенные противоправные деяния», — рассказал директор департамента информационных технологий порта Антон Попов.
Как отмечают портовики, невооруженным глазом виден умышленный срыв рабочих процессов ВМТП, после которого наверняка компания понесет убытки.
Напомним, после сообщения об увольнении генерального директора, докеры Владивостока вышли на собрание и заблокировали работу порта. Позже в порт, по требованию протестующих, приехал президент группы компаний FESCO Аркадий Коростелёв и его протеже — новый гендиректор ВМТП Роман Кухарук. Высказаться руководству не удалось — докеры закидали их касками и натурально погнали с территории порта. Причиной такой реакции сотрудников называют возможные слова руководителей о протестующих — их назвали «быдлом». Позже наблюдательный совет не подтвердил увольнение гендиректора Юсупова. Сам Юсупов в общении с протестующими поблагодарил трудовой коллектив за поддержку и отметил, что будет добиваться справедливости в суде.