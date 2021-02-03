Приморские санатории лидируют среди дальневосточных

В сравнении с прошлым годом посещение лечебниц региона сократилось на 12%. Падение спроса на санаторные путёвки в Приморье в частности и в стране в целом связывается с влиянием пандемии и закрытием в качестве карантинной меры всех санаторно-курортных учреждений.