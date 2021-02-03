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Posted 3 февраля 2021, 06:40

Published 3 февраля 2021, 06:40

Modified 16 августа 2022, 19:43

Updated 16 августа 2022, 19:43

Приморские санатории лидируют среди дальневосточных

Приморские санатории лидируют среди дальневосточных

3 февраля 2021, 06:40
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В 2020 году санатории Приморского края оказались самыми популярными на Дальнем Востоке. Лечебницы Приморья оставили позади аналогичные учреждения Хабаровского края, Амурской области и других дальневосточных регионов. Об этом сообщает портал Санатории-России.рф.

За год приморские здравницы посетило больше человек, чем санатории Республики Бурятии, Амурской области, Забайкальского и Хабаровского краев. В общероссийском списке санаторных направлений по популярности Приморье занимает 33 строчку.

В сравнении с прошлым годом посещение лечебниц региона сократилось на 12%. Падение спроса на санаторные путёвки в Приморье в частности и в стране в целом связывается с влиянием пандемии и закрытием в качестве карантинной меры всех санаторно-курортных учреждений.

В среднем суточное пребывание в лечебницах Приморья обошлось посетителям в 2900 рублей. Данная сумма включает в себя питание, лечение и проживание.

«В первую тройку курортов России для санаторного отдыха вошли Сочи, Анапа и Кисловодск. Для сравнения, в Сочи тратили в санаториях 3915 рублей в сутки, в Кисловодске — 3780 рублей», — сообщается на сайте Санатории-России.рф.

Ранее «Восток-Медиа» писало о получении приморскими пенсионерами льготных путевок в санатории края. Тогда 124 пенсионера отправилось в «Изумрудный».

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#Новости#Экономика#Дальний Восток#Санаторий
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