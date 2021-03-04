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Posted 4 марта 2021, 05:08

Published 4 марта 2021, 05:08

Modified 17 августа 2022, 09:05

Updated 17 августа 2022, 09:05

На приморских заводах начали бережно работать

На приморских заводах начали бережно работать

4 марта 2021, 05:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Промышленность
В Приморском крае на 5 производствах введены технологии бережливого производства. Такие нововведения внедряются в рамках национального проекта «Производительность труда», как сообщают в правительстве Приморского края.

Одним из модернизированных предприятий стал Дальневосточный арматурный завод «Аскольд». Предприятие присоединилось к нацпроекту ещё осенью прошлого года, за 3 месяца работы по нему 30 сотрудников «Аскольда» были обучены технологиям бережливого производства. Курирует мероприятия АО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» (ФЦК).

«Эксперты ФЦК помогают бизнесу убрать или максимально минимизировать на производстве все виды потерь, в том числе лишние перемещения, перепроизводство, ожидание, незавершенное производство, излишние запасы, простой оборудования и так далее», — сообщают в краевом правительстве.

Модернизация оборудования и оптимизация производства даст «Аскольду» улучшить показатели и выйти в лидеры на рынке. Кроме этого, реализация нацпроекта позволит претендовать на льготный кредит от фонда развития промышленности России — до 300 миллионов рублей под 1%.

Указ об утверждении нацпроекта «Производительность труда» еще в 2018 году подписал президент РФ Владимир Путин. Внедрение технологий в рамках проекта уже дало первые результаты на Находкинском судоремонтном заводе и на Ливадийском ремонтно-судостроительном заводе.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о присоединении к «Производительности труда» 20 приморских предприятий. Тогда стало известно, что к 2024 году число производств-участников может вырасти до 117.

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