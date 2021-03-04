На приморских заводах начали бережно работать

Модернизация оборудования и оптимизация производства даст «Аскольду» улучшить показатели и выйти в лидеры на рынке. Кроме этого, реализация нацпроекта позволит претендовать на льготный кредит от фонда развития промышленности России — до 300 миллионов рублей под 1%.