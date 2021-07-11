Доверчивые приморцы отдали почти 15 миллионов рублей продвинутым мошенникам

Posted 11 июля 2021, 01:31
Published 11 июля 2021, 01:31
Modified 18 февраля, 06:50
Updated 18 февраля, 06:50
Этих денег гражданка лишилась, пытаясь подзаработать на инвестициях. Некий злоумышленник вышел с ней на связь, предлагая свою помощь с вложением её денег. Женщина 47-ми лет приняла предложение и, следуя указанием помощника, перечислила на указанный им счёт 3,8 миллиона.
Никаких дивидендов ей это не принесло - мошенник присвоил деньги и скрылся. Как только она осознала, что была обманута, гражданка обратилась в полицию.
Всего в МВД Приморья поступило 73 заявления об интернет-мошенничестве за прошедшую неделю. Обратившиеся в полицию жители края лишились 14,8 миллионов рублей из-за действий аферистов.
Правоохранители напоминают, что ни в коем случае нельзя делать какие-либо финансовые операции под диктовку неизвестных, даже если они представляются банковскими служащими.
В последнее время мошенники всё чаще выдают себя за профессиональных инвесторов, биржевых аналитиков и знатоков криптовалюты, пытаясь убедить граждан заручиться своё поддержкой для "инвестирования".
Злоумышленники пользуются неграмотностью большей части граждан в этих вопросах, сбивая людей с толку и убеждая расстаться с деньгами якобы для того, чтобы преумножить эти вложения.
«Не дайте обмануть себя и своих близких. Проведите профилактические беседы с пожилыми родственникам, позаботьтесь об их материальном и психологическом благополучии», - обратились к населению в управлении МВД региона.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которого мошенники убедили взять кредит и перевести им деньги.