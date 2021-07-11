Доверчивые приморцы отдали почти 15 миллионов рублей продвинутым мошенникам

Этих денег гражданка лишилась, пытаясь подзаработать на инвестициях. Некий злоумышленник вышел с ней на связь, предлагая свою помощь с вложением её денег. Женщина 47-ми лет приняла предложение и, следуя указанием помощника, перечислила на указанный им счёт 3,8 миллиона.