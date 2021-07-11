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Posted 11 июля 2021, 01:31

Published 11 июля 2021, 01:31

Modified 18 февраля, 06:50

Updated 18 февраля, 06:50

Доверчивые приморцы отдали почти 15 миллионов рублей продвинутым мошенникам

Доверчивые приморцы отдали почти 15 миллионов рублей продвинутым мошенникам

11 июля 2021, 01:31
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Происшествие
За неделю жертвами телефонных и онлайн-аферистов оказались 73 жителя Приморского края. На фоне десятков пострадавших граждан выделяется женщина, отдавшая мошеннику 3,8 миллиона рублей.

Этих денег гражданка лишилась, пытаясь подзаработать на инвестициях. Некий злоумышленник вышел с ней на связь, предлагая свою помощь с вложением её денег. Женщина 47-ми лет приняла предложение и, следуя указанием помощника, перечислила на указанный им счёт 3,8 миллиона.

Никаких дивидендов ей это не принесло - мошенник присвоил деньги и скрылся. Как только она осознала, что была обманута, гражданка обратилась в полицию.

Всего в МВД Приморья поступило 73 заявления об интернет-мошенничестве за прошедшую неделю. Обратившиеся в полицию жители края лишились 14,8 миллионов рублей из-за действий аферистов.

Правоохранители напоминают, что ни в коем случае нельзя делать какие-либо финансовые операции под диктовку неизвестных, даже если они представляются банковскими служащими.

В последнее время мошенники всё чаще выдают себя за профессиональных инвесторов, биржевых аналитиков и знатоков криптовалюты, пытаясь убедить граждан заручиться своё поддержкой для "инвестирования".

Злоумышленники пользуются неграмотностью большей части граждан в этих вопросах, сбивая людей с толку и убеждая расстаться с деньгами якобы для того, чтобы преумножить эти вложения.

«Не дайте обмануть себя и своих близких. Проведите профилактические беседы с пожилыми родственникам, позаботьтесь об их материальном и психологическом благополучии», - обратились к населению в управлении МВД региона.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жителе Приморья, которого мошенники убедили взять кредит и перевести им деньги.

#Новости#Происшествие#Мошенники
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