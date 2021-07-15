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Posted 15 июля 2021, 06:17

Published 15 июля 2021, 06:17

Modified 17 августа 2022, 09:10

Updated 17 августа 2022, 09:10

Пытался добить: агрессивный приморец жёстко избил лежачего в «районе алкоголиков»

15 июля 2021, 06:17
Сюжет
Драка
В одном из дворов Уссурийска неизвестный дебошир в компании дамы с криками напал на мужчину и жестоко избил. На угрозу вызова полиции он ответил явным пренебрежением.

Информация об инциденте появилась в инстаграм-паблике mark2_che. Инцидент произошёл в районе ул. Горького в Уссурийске. На загруженных кадрах видно, как молодой человек в серой футболке приближается к лежащему на земле мужчине, отталкивая от него некую женщину.

Агрессивного приморца пытается остановить его спутница в красном платье, но у неё ничего не выходит. Гражданину удаётся пнуть простёртого ниц оппонента, а потом кинуть в него лежащий на земле кирпич.

После этого молодой человек удаляется от жертвы избиения, которая, улучив момент, убегает. Зачинщик драки и его девушка уходят под руку, а голос за кадром угрожает вызвать полицию. На это у молодого человека находится свой ответ.

«Вызывай *****», - кричит он.

Пользователи соцсетей отнеслись к зрелищу с юмором, хотя отметили, что эта часть Уссурийска пользуется дурной репутацией.

  • «Вот где надо ставки делать, а не на ваших МакГрегорах!»;
  • «Район алкоголиков»; «Хорошо, что я забрала маму оттуда»;
  • «Господи, слава Богу, что я уехала оттуда в свою квартиру и теперь живу как человек».

Другие комментаторы рассказали о том, что происходило после инцидента.

  • «Видела их сейчас в травмпункте»;
  • «В травмпункте отвёрткой один другого чуть не добил, повезло, что совершенно случайно там оказались сотрудники ДПС».

Ранее «Восток-Медиа» писало о драке, которая завязалась между пьяными приморцами из-за чести дамы.

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#Новости#Общество#Драка#Соцсети
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