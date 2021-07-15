Пытался добить: агрессивный приморец жёстко избил лежачего в «районе алкоголиков»

Posted 15 июля 2021, 06:17
Published 15 июля 2021, 06:17
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Информация об инциденте появилась в инстаграм-паблике mark2_che. Инцидент произошёл в районе ул. Горького в Уссурийске. На загруженных кадрах видно, как молодой человек в серой футболке приближается к лежащему на земле мужчине, отталкивая от него некую женщину.
Агрессивного приморца пытается остановить его спутница в красном платье, но у неё ничего не выходит. Гражданину удаётся пнуть простёртого ниц оппонента, а потом кинуть в него лежащий на земле кирпич.
После этого молодой человек удаляется от жертвы избиения, которая, улучив момент, убегает. Зачинщик драки и его девушка уходят под руку, а голос за кадром угрожает вызвать полицию. На это у молодого человека находится свой ответ.
«Вызывай *****», - кричит он.
Пользователи соцсетей отнеслись к зрелищу с юмором, хотя отметили, что эта часть Уссурийска пользуется дурной репутацией.
Другие комментаторы рассказали о том, что происходило после инцидента.
Ранее «Восток-Медиа» писало о драке, которая завязалась между пьяными приморцами из-за чести дамы.