«Сам по следам»: музейное приключение для всей семьи запустили во Владивостоке

Posted 15 июля 2021, 05:53
Published 15 июля 2021, 05:53
Modified 14 декабря 2023, 16:10
Updated 14 декабря 2023, 16:10
16 июля первые участники межмузейного маршрута для всей семьи «Сам по следам» (6+) смогут отправиться в путешествие по истории, биологии и географии нашего края.
«Проект „Сам по следам“ связывает девять музеев нашего города, — рассказали в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. — Его участники исследуют окружающий мир, больше узнают об истории Приморского края и даже соберут научные данные о море и побережье при поддержке специалистов Дальневосточного отделения Российской академии наук».
«Сам по следам» — это игра с различными заданиями для детей, главными помощниками которых станут родители. Музеи Владивостока объединились в два маршрута, сложность которых зависит от возраста участников: 5–8 лет, 8–12 лет.
«Ребятам предстоит совершить удивительные открытия, изучить здания и экспозиции, узнать об известных именах Дальнего Востока, разгадать тайны, решить математические задачи многое другое, — отметили организаторы. — Игру можно начать с любого музея. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и приобрести входные билеты в кассе. Семьи, отправляясь в экспедицию, получат набор путешественника с путеводителями. Прохождение каждой точки на карте будет отмечено штампом в паспорте участника. Отдельное правило действует для Приморского океанариума: путеводитель входит в стоимость основного билета, а получить его можно в главном холле».
Тема проекта в 2021 году — «Ошибочка вышла». Каждый из нас совершает ошибки, поэтому семьям предлагается исследовать эту тему и поговорить о том, что признавать и осмыслять ошибки — важно.
В содружестве с «Сам по следам» работает еще один спецпроект «Наука в путешествии. ПриМорье» (6+).
«Участвующие в нем взрослые и дети могут почувствовать себя настоящими исследователями и при поддержке ученых Дальневосточного отделения Российской академии наук изучить море и побережье. Подробная информация о том, как собрать полезные данные об окружающей среде и сделать собственные открытия, опубликована на сайте проекта „Наука в путешествии. ПриМорье“ — naukamoredeti.ru.», — пояснили организаторы.