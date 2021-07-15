«Сам по следам»: музейное приключение для всей семьи запустили во Владивостоке

«Ребятам предстоит совершить удивительные открытия, изучить здания и экспозиции, узнать об известных именах Дальнего Востока, разгадать тайны, решить математические задачи многое другое, — отметили организаторы. — Игру можно начать с любого музея. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и приобрести входные билеты в кассе. Семьи, отправляясь в экспедицию, получат набор путешественника с путеводителями. Прохождение каждой точки на карте будет отмечено штампом в паспорте участника. Отдельное правило действует для Приморского океанариума: путеводитель входит в стоимость основного билета, а получить его можно в главном холле».