vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 15 июля 2021, 05:53

Published 15 июля 2021, 05:53

Modified 14 декабря 2023, 16:10

Updated 14 декабря 2023, 16:10

«Сам по следам»: музейное приключение для всей семьи запустили во Владивостоке

15 июля 2021, 05:53
Сюжет
Дети
Один из самых интересных музейных проектов — рассчитанных на всю семью — возобновляет работу во Владивостоке.

16 июля первые участники межмузейного маршрута для всей семьи «Сам по следам» (6+) смогут отправиться в путешествие по истории, биологии и географии нашего края.

«Проект „Сам по следам“ связывает девять музеев нашего города, — рассказали в музее истории Дальнего Востока имени Арсеньева. — Его участники исследуют окружающий мир, больше узнают об истории Приморского края и даже соберут научные данные о море и побережье при поддержке специалистов Дальневосточного отделения Российской академии наук».

«Сам по следам» — это игра с различными заданиями для детей, главными помощниками которых станут родители. Музеи Владивостока объединились в два маршрута, сложность которых зависит от возраста участников: 5–8 лет, 8–12 лет.

«Ребятам предстоит совершить удивительные открытия, изучить здания и экспозиции, узнать об известных именах Дальнего Востока, разгадать тайны, решить математические задачи многое другое, — отметили организаторы. — Игру можно начать с любого музея. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте проекта и приобрести входные билеты в кассе. Семьи, отправляясь в экспедицию, получат набор путешественника с путеводителями. Прохождение каждой точки на карте будет отмечено штампом в паспорте участника. Отдельное правило действует для Приморского океанариума: путеводитель входит в стоимость основного билета, а получить его можно в главном холле».

Тема проекта в 2021 году — «Ошибочка вышла». Каждый из нас совершает ошибки, поэтому семьям предлагается исследовать эту тему и поговорить о том, что признавать и осмыслять ошибки — важно.

В содружестве с «Сам по следам» работает еще один спецпроект «Наука в путешествии. ПриМорье» (6+).

«Участвующие в нем взрослые и дети могут почувствовать себя настоящими исследователями и при поддержке ученых Дальневосточного отделения Российской академии наук изучить море и побережье. Подробная информация о том, как собрать полезные данные об окружающей среде и сделать собственные открытия, опубликована на сайте проекта „Наука в путешествии. ПриМорье“ — naukamoredeti.ru.», — пояснили организаторы.

Материалы по теме
«Вдохновляйтесь фортификацией»: музей-заповедник попросил детей нарисовать крепость
#Новости#Культура#Дети#Музей#Семья#Культура в Приморском крае
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика