Борис Кубай: стихия ещё разыграется по полной программе — Приморье завалит снегом

Ещё вчера, 29 ноября, когда в Приморье пришла оттепель и ощущалась весна, мало верилось, что зима так рьяно вступит в свои права на следующий день. Однако прогноз синоптиков об очень сильном снегопаде в городе оказался полностью оправдан — регион накрыли сильный снег, метель, поднялся ветер, температура воздуха резко упала.