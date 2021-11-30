Борис Кубай: стихия ещё разыграется по полной программе — Приморье завалит снегом

Posted 30 ноября 2021, 03:36
Published 30 ноября 2021, 03:36
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Ещё вчера, 29 ноября, когда в Приморье пришла оттепель и ощущалась весна, мало верилось, что зима так рьяно вступит в свои права на следующий день. Однако прогноз синоптиков об очень сильном снегопаде в городе оказался полностью оправдан — регион накрыли сильный снег, метель, поднялся ветер, температура воздуха резко упала.
По словам начальника Примпогоды Борис Кубая, 30 ноября во многих районах региона ожидается выпадение почти месячной нормы снега. Причём самое страшное, судя по всему — только впереди.
«Снег во Владивостоке будет усиливаться постепенно до обеда, а во второй половине дня стихия разыграется по полной программе. Вот почему к обеду желательно направиться домой самим и освободить проезжую часть улиц от автомобилей», — сказал Кубай.
К удивлению многих жителей региона во Владивостоке — снег, а в Находке — дождь (при том, что между городами всего около 150 километров). Как объяснил Борис Викторович, тёплый циклон с Жёлтого моря своим центром направляется прямо к Находке, несколько минуя Владивосток.
«Во Владивостоке в течение 30 ноября будет наблюдаться температура воздуха -2… -4, а в Находке +5… +7 градусов», — объяснил главный синоптик региона.
Ранее «Восток-Медиа» публиковало прогноз погоды в столице ДФО по часам — с 9 утра 30 ноября до 8 утра 1 декабря. Власти просят работодателей распустить сотрудников пораньше — это поможет как можно быстрее справиться с очисткой дорог.
Между тем машины бьются — «День жестянщика» в действии.