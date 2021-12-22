Коммунисты в Москве считают Самсонова виновным в педофилии?

Posted 22 декабря 2021, 07:51
Published 22 декабря 2021, 07:51
Modified 17 августа 2022, 09:10
Updated 17 августа 2022, 09:10
Первый секретарь Ивановского городского комитета ВЛКСМ Максим Резцов заявил, что, несмотря на схожесть партий, цель у них разная. И, в отличие от КПРФ, у «Коммунистов России» в фракции нет людей, подозреваемых в преступлениях.
— Да, слышали, что Артёма Самсонова арестовали. Но нам то что? Пусть с этим сотрудники полиции разбираются. Может, он реально педофил? КПРФ и «Коммунисты России» друг с другом не сотрудничают. У КПРФ цель — взять власть и продолжать разворовывать трудовой народ, а у нас — привести этот трудовой народ к власти, — сказал Резцов.
Также молодой человек подчеркнул, что у членов партии «красных» действительно могут быть проблемы с законом.
— Мы не исключаем, что у членов КПРФ могут быть проблемы с законом. Вы не видите, что ли, у них постоянные проблемы… — далее собеседник упомянул про убийство Рашкиным лося и про подозрение Самсонова в педофилии.
КПРФ — это КПРФ. Даже не хотим о них говорить, — добавил собеседник.
Напомним, в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, Самсонов, «находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». В настоящее время депутат заключён под стражу на 2 месяца, в его квартире в доме по улице Прапорщика Комарова прошёл обыск.