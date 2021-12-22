Коммунисты в Москве считают Самсонова виновным в педофилии?

Напомним, в отношении депутата Законодательного собрания Приморского края Артёма Самсонова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в действиях сексуального характера, совершённых в отношении несовершеннолетнего. По версии следствия, Самсонов, «находясь на территории базы отдыха в районе улицы Лазурная в городе Владивостоке, при общении с 11-летним ребёнком демонстрировал ему предмет интимного характера и доводил ему информацию о его предназначении». В настоящее время депутат заключён под стражу на 2 месяца, в его квартире в доме по улице Прапорщика Комарова прошёл обыск.