Работающим приморцам предлагают 500 тысяч рублей за съемку в рекламе

Posted 28 декабря 2021, 03:26
Published 28 декабря 2021, 03:26
Modified 1 сентября 2022, 04:15
Updated 1 сентября 2022, 04:15
Представители компании отмечают, что в кастинге могут принять участие самые яркие представители популярных профессий. Утверждённые на роли соискатели получат гонорар в размере 500 тысяч рублей.
Отмечается, что команде интересны любые профессии и герои независимо от возраста и пола. Также не имеет значение регион и место проживания.
Специальное жюри во главе с режиссером Грантом Абовяном выберет 5 лучших историй, о которых снимут серию рекламных роликов. Каждому из пяти героев выдадут крупный гонорар — полмиллиона рублей.
В жюри отметили, что среди историй могут быть как рассказы о профессиональных достижениях, так и о забавных и курьёзных случаях в карьере и даже о самых настоящих драмах.
Для организации кастинга и отбора героев hh.ru опубликовал специальную вакансию, на которую нужно откликнуться и написать в сопроводительном письме свою историю. Отмечается, что кастинг пройдет в режиме онлайн — с 27 декабря 2021 по 21 января 2022 года.
Сами съемки пройдут в Москве в конце января-начале февраля. Отмечается, что расходы на дорогу и проживание иногородних участников берут на себя сами организаторы конкурса. Заявки принимаются вплоть до 21 января 2022 года.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморье появился рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, составленный специалистами HeadHunter. Судя по ним, представители отдельных профессий могут получать в регионе более 300 тысяч рублей ежемесячно.