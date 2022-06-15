Мошенницу пенсионного возраста приговорили к 9 годам тюрьмы во Владивостоке

Мошенникам вынесли приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Теперь пожилой мошеннице придётся провести 9 лет своей жизни в исправительной колонии и заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Её сообщник же получил наказание на год и 200 тысяч меньше.