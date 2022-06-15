Мошенницу пенсионного возраста приговорили к 9 годам тюрьмы во Владивостоке

Posted 15 июня 2022, 07:49
Published 15 июня 2022, 07:49
Modified 18 февраля, 06:51
Updated 18 февраля, 06:51
Жительница Приморья обманула гражданина на 3 миллиона рублей, прикинувшись юристом, осенью 2014 года. Пообещав оказать юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, мошенница выманила у пострадавшего деньги за оплату услуг, предоставлять которые она и не собиралась.
Похожую схему она успешно провернула во второй раз спустя год. Вновь представившись юристом, женщина пообещала оформить земельный участок в собственность за 5 миллионов рублей. После получения оплаты услуг мошенница пропала.
В обоих случаях, 63-летняя преступница действовала в компании своего подельника.
Мошенникам вынесли приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Теперь пожилой мошеннице придётся провести 9 лет своей жизни в исправительной колонии и заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Её сообщник же получил наказание на год и 200 тысяч меньше.
Также мошенники должны будут выплатить пострадавшим ущерб в размере более 7 миллионов рублей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Находки, павшей жертвой искусного обмана. Женщина лишилась 118 тысяч рублей.