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Posted 15 июня 2022, 07:49

Published 15 июня 2022, 07:49

Modified 18 февраля, 06:51

Updated 18 февраля, 06:51

тематическое фото

Мошенницу пенсионного возраста приговорили к 9 годам тюрьмы во Владивостоке

15 июня 2022, 07:49
Фото: 1MI. тематическое фото
Сюжет
Мошенничество
Даму в преклонном возрасте, укравшую 8 миллионов, осудили в дальневосточной столице. Вместе с ней приговор зачитали её подельнику.

Жительница Приморья обманула гражданина на 3 миллиона рублей, прикинувшись юристом, осенью 2014 года. Пообещав оказать юридическое сопровождение сделок с недвижимостью, мошенница выманила у пострадавшего деньги за оплату услуг, предоставлять которые она и не собиралась.

Похожую схему она успешно провернула во второй раз спустя год. Вновь представившись юристом, женщина пообещала оформить земельный участок в собственность за 5 миллионов рублей. После получения оплаты услуг мошенница пропала.

В обоих случаях, 63-летняя преступница действовала в компании своего подельника.

Мошенникам вынесли приговор по ч. 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество в особо крупном размере. Теперь пожилой мошеннице придётся провести 9 лет своей жизни в исправительной колонии и заплатить штраф в 500 тысяч рублей. Её сообщник же получил наказание на год и 200 тысяч меньше.

Также мошенники должны будут выплатить пострадавшим ущерб в размере более 7 миллионов рублей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о жительнице Находки, павшей жертвой искусного обмана. Женщина лишилась 118 тысяч рублей.

#Новости#Общество#Мошенничество#Кража#1
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