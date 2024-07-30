Олег Кожемяко: чистой воде в Яковлевском районе быть

Важно отметить, в 2023 году начались поиски источников воды, которая не потребует предварительной очистки, — заключен контракт «Поиски и оценка подземных вод для обеспечения водоснабжения территории ст. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа». Выполнить задачу необходимо до ноября 2024 года.