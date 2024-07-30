Олег Кожемяко: чистой воде в Яковлевском районе быть

Posted 30 июля, 09:42
Published 30 июля, 09:42
Modified 31 июля, 03:40
Updated 31 июля, 03:40
Трудности с обеспечиванием питьевой водой испытывают жители некоторых муниципалитетов, в частности Яковлевский район. Однако губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что проблема активно решается.
«Администрацией Яковлевского муниципального округа для обеспечения питьевой водой надлежащего качества в текущем году заключен годовой договор на проведение перезагрузки и промывки фильтровальных колонн и замены фильтрующего материала (сорбента) колонн обезжелезивания на модуле очистки питьевой воды на железнодорожной станции Варфоломеевка», — отметил глава региона.
Также в Варфоломеевке работает модуль очистки питьевой воды. А в апреле 2024 года местные власти промыли скважины. КГУП «Примтеплоэнерго» провело лабораторное исследование питьевой воды. Результаты показали, что пробы соответствуют нормам.
Более того, администрация, по просьбе местного населения, организовала подвоз воды для жителей Варфоломеевки.
Важно отметить, в 2023 году начались поиски источников воды, которая не потребует предварительной очистки, — заключен контракт «Поиски и оценка подземных вод для обеспечения водоснабжения территории ст. Варфоломеевка Яковлевского муниципального округа». Выполнить задачу необходимо до ноября 2024 года.
Олег Кожемяко также сообщил о том, как достичь полного улучшения воды.
«На сегодняшний день для полного улучшения качества питьевой воды необходима замена или промывка внутридомовых сетей водоснабжения», — заявил губернатор.
Такая мера требует собрания собственников квартир. Необходимо принять важные решения в реализации данных работ. Ведь такая услуга не осуществляется в действующем тарифе по содержанию.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, где можно посмотреть «Прямой разговор» (16+) с Олегом Кожемяко.