Олег Кожемяко о поддержке участников СВО в Приморье

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, на территории региона реализуется около 35 различных мер поддержки, направленных на помощь как участникам СВО, так и их семьям. Основное внимание уделяется семьям тех, кто отдал свою жизнь за родину. Принятый закон о предоставлении жилья для семей погибших военнослужащих является уникальным для многих субъектов России. Семьи с двумя детьми получают жилье сразу, а при наличии одного ребенка — по достижении 18 лет.