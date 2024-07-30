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Posted 30 июля, 10:35

Published 30 июля, 10:35

Modified 31 июля, 03:44

Updated 31 июля, 03:44

Олег Кожемяко о поддержке участников СВО в Приморье

Олег Кожемяко о поддержке участников СВО в Приморье

30 июля 2024, 10:35
Фото: 1MI.
Сюжет
Прямой разговор с Олегом Кожемяко 2024
В Приморском крае продолжается активная работа по поддержке участников специальной военной операции (СВО) и их семей. В регионе действует более 35 мер социальной поддержки, направленных на улучшение качества жизни военнослужащих и их близких.

По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, на территории региона реализуется около 35 различных мер поддержки, направленных на помощь как участникам СВО, так и их семьям. Основное внимание уделяется семьям тех, кто отдал свою жизнь за родину. Принятый закон о предоставлении жилья для семей погибших военнослужащих является уникальным для многих субъектов России. Семьи с двумя детьми получают жилье сразу, а при наличии одного ребенка — по достижении 18 лет.

Дети погибших военнослужащих также могут рассчитывать на ежемесячные доплаты и средства на школьные сборы. Все школьники имеют право на бесплатное питание и возможность заниматься спортом. Кроме того, семьи погибших освобождены от уплаты транспортного налога.

Для тех, кто получил увечья в ходе службы, предусмотрены выплаты до 100 тысяч рублей на протезирование. Губернатор отметил, что социальные вопросы и проблемы жителей находятся под контролем муниципальных образований, что позволяет оперативно реагировать на возникающие ситуации.

Кожемяко также подчеркнул важность краевых наград и выплат для отличившихся бойцов, включая награды «Герой Приморья» и поддержку добровольческих батальонов. На сегодняшний день из бюджета региона выделено порядка 12 миллиардов рублей на технику и вооружение, что подтверждает серьезный подход к обеспечению безопасности и поддержки военнослужащих на фронте.

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