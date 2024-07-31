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Posted 31 июля, 05:54

Published 31 июля, 05:54

Modified 31 июля, 05:56

Updated 31 июля, 05:56

Отдыхающие не боятся волн и купаются в шторм в Приморском крае

«Совсем с головой не дружат?»: туристов-экстремалов заметили на пляже в Приморье

31 июля 2024, 05:54
Фото: 1MI.

Отдыхающие не боятся волн и купаются в шторм в Приморском крае

Сюжет
Дети
На одном из пляжей Приморья отдыхающие наблюдали, как мужчина с детьми отправился купаться в шторм. Отца-экстремала осуждают в новых медиа — приморцы считают, что такие приключения — сущее безрассудство.

На одном из пляжей в Приморье заметили мужчину, который в непогоду повел детей купаться. Шторм и ветер его не пугали. Окружающие были в шоке — многим даже смотреть на волны было страшно. Очевидцы сняли видео на пляже, кадры обсуждают в сети.

«А что нам этот шторм?»: волны и течение не пугают отдыхающих в Приморье — видео
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В новых медиа отважных купальщиков осуждают другие отдыхающие:

«Совсем с головой не дружат»;
«Да, опасная волна такая, бьёт сверху»;
«Я без волны сильной купалась, утянуло так. Да и волной пару раз накрыло, на глубине, когда сил не было даже за круг держатся, вся жизнь перед глазами, если бы не люди на пляже, не выбралась бы. Плохо что не знала, что плыть надо вдоль берега, а не напрямую. Все силы истратила, так люди и тонут, от бессилия»;
«Не знают, что ли, что такое тягун», — пишут пользователи.

Ранее «Восток-Медиа» писало о недружелюбных пляжах, которые встречают отдыхающих ледяной водой.

Недружелюбные пляжи с ледяной водой встречают отдыхающих в Приморском крае — видео
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