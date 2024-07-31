«Совсем с головой не дружат?»: туристов-экстремалов заметили на пляже в Приморье

На одном из пляжей в Приморье заметили мужчину, который в непогоду повел детей купаться. Шторм и ветер его не пугали. Окружающие были в шоке — многим даже смотреть на волны было страшно. Очевидцы сняли видео на пляже, кадры обсуждают в сети.