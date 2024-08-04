Разгул стихии: жители пострадавших сел получают гуманитарную помощь в Приморье: видео

Итогом стало разрушение моста и затопление домов и приусадебных участков в населенных пунктах. Для отвода воды от жилых домов «Примавтодор» углубил и укрепил ручей Банный в селе Михайловка. Ликвидация последствий чрезвычайно ситуации находится на личном контроле главы региона Олега Кожемяко.