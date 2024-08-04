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Posted 4 августа, 00:12

Published 4 августа, 00:12

Modified 4 августа, 06:35

Updated 4 августа, 06:35

В отрезанные от большой земли села привозят гуманитарную помощь в Приморье

Разгул стихии: жители пострадавших сел получают гуманитарную помощь в Приморье: видео

4 августа 2024, 00:12
Фото: @primorskyru.

В отрезанные от большой земли села привозят гуманитарную помощь в Приморье

Сюжет
Циклон
Сильный ливень, разрушивший мост в Ольгинском округе, оставил без автомобильного сообщения с «большой землей» населенные пункты. Региональные власти организовали доставку гуманитарной помощи для пострадавших приморцев.

В пострадавших селах Ольгинского округа работаю спасатели — организована лодочная переправа, чтобы сохранить связь сельчан с «большой землей», организована доставка гуманитарной помощи. В первую очередь людям доставлена питьевая бутилированная вода.

Видео: @primorskyru.

Напомним, вчера, 3 августа в результате сильного ливня всего за четыре часа в муниципалитете выпало огромное количество осадков, как говорят сельчане, вода прибывала стремительно.

Итогом стало разрушение моста и затопление домов и приусадебных участков в населенных пунктах. Для отвода воды от жилых домов «Примавтодор» углубил и укрепил ручей Банный в селе Михайловка. Ликвидация последствий чрезвычайно ситуации находится на личном контроле главы региона Олега Кожемяко.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что очередной циклон с разрушительной силой ударил по муниципалитетам Приморья. В Ольгинском округе потоком воды унесло мост, отрезав от «большой земли» два населенных пункта.

«Ловите мост» — большая вода наносит разрушительный удар по Приморью — видео
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