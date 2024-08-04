Разгул стихии: жители пострадавших сел получают гуманитарную помощь в Приморье: видео

Posted 4 августа, 00:12
Published 4 августа, 00:12
Modified 4 августа, 06:35
Updated 4 августа, 06:35
В пострадавших селах Ольгинского округа работаю спасатели — организована лодочная переправа, чтобы сохранить связь сельчан с «большой землей», организована доставка гуманитарной помощи. В первую очередь людям доставлена питьевая бутилированная вода.
Напомним, вчера, 3 августа в результате сильного ливня всего за четыре часа в муниципалитете выпало огромное количество осадков, как говорят сельчане, вода прибывала стремительно.
Итогом стало разрушение моста и затопление домов и приусадебных участков в населенных пунктах. Для отвода воды от жилых домов «Примавтодор» углубил и укрепил ручей Банный в селе Михайловка. Ликвидация последствий чрезвычайно ситуации находится на личном контроле главы региона Олега Кожемяко.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что очередной циклон с разрушительной силой ударил по муниципалитетам Приморья. В Ольгинском округе потоком воды унесло мост, отрезав от «большой земли» два населенных пункта.