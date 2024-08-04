Тела двоих отдыхающих на озере в Кавалеровском округе найдены — официально

Posted 4 августа, 06:00
Published 4 августа, 06:00
Modified 4 августа, 06:02
Updated 4 августа, 06:02
СКР по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту происшествия со смертельным исходом во время катания на сапбордах на озере Цинковое.
«Предварительно установлено, что 3 августа 2024 года в районе озера Цинковое на территории поселка Хрустальный две женщины с дочерями катались на надувных сапбордах и попали в шлюзовую систему сброса воды. Им пытались оказать помощь супруги. В результате две женщины и один из мужчин утонули, 12-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, вторую девочку мать успела высадить на берег перед случившимся», — отметили в пресс-службе ведомства.
В ходе осмотра места происшествия установлено, что купание на озере запрещено. В настоящее время проводятся поисковые работы. Следователи уточняют, что тела мужчины и женщины обнаружены и опознаны, продолжаются поиски третьей пострадавшей. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Кавалеровского округа Анжела Бурая рассказала подробности о происшествии с четырьмя отдыхающими на озере Цинковом.