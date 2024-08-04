Тела двоих отдыхающих на озере в Кавалеровском округе найдены — официально

В ходе осмотра места происшествия установлено, что купание на озере запрещено. В настоящее время проводятся поисковые работы. Следователи уточняют, что тела мужчины и женщины обнаружены и опознаны, продолжаются поиски третьей пострадавшей. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.