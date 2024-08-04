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Posted 4 августа, 06:00

Published 4 августа, 06:00

Modified 4 августа, 06:02

Updated 4 августа, 06:02

Расследуется дело о гибели двоих отдыхающих в Приморье

Тела двоих отдыхающих на озере в Кавалеровском округе найдены — официально

4 августа 2024, 06:00
Фото: 1MI.

Расследуется дело о гибели двоих отдыхающих в Приморье

Сюжет
Следственный комитет
Следственный комитет Приморья сообщает об обнаружении тел двоих отдыхающих на озере Цинковом в поселке Хрустальный, четвертого пропавшего еще ищут. Ведомстве рассказали подробности происшествия.

СКР по Приморскому краю проводит доследственную проверку по факту происшествия со смертельным исходом во время катания на сапбордах на озере Цинковое.

«Предварительно установлено, что 3 августа 2024 года в районе озера Цинковое на территории поселка Хрустальный две женщины с дочерями катались на надувных сапбордах и попали в шлюзовую систему сброса воды. Им пытались оказать помощь супруги. В результате две женщины и один из мужчин утонули, 12-летняя девочка в тяжелом состоянии доставлена в медицинское учреждение, вторую девочку мать успела высадить на берег перед случившимся», — отметили в пресс-службе ведомства.

В ходе осмотра места происшествия установлено, что купание на озере запрещено. В настоящее время проводятся поисковые работы. Следователи уточняют, что тела мужчины и женщины обнаружены и опознаны, продолжаются поиски третьей пострадавшей. По результатам всех проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что глава Кавалеровского округа Анжела Бурая рассказала подробности о происшествии с четырьмя отдыхающими на озере Цинковом.

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