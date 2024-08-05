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Posted 5 августа, 03:13

Published 5 августа, 03:13

Modified 5 августа, 03:15

Updated 5 августа, 03:15

«Дорогая игрушка» и «вызов творцу» — основатель «Акватории» о своем проекте

«Дорогая игрушка» и «вызов творцу» — основатель «Акватории» о своем проекте

5 августа 2024, 03:13
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Уголовное дело
Обрушение потолка в водном комплексе «Акватория» вновь напомнило жителям Владивостока о местной легенде девелопмента — сбежавшем за границу Борисе Позднякове. Проект с рухнувшей на головы посетителей «крышей» бизнесмен считал способом потешить свои амбиции и вызовом творцу.

Не в таком уж далеком 2021 году, когда «Акватория», принадлежавшая Позднякову через «Эскадру» только готовилась к открытию, Борис Викторович дал интервью Клубу предпринимателей Дальнего Востока. Сидя на этаже с панорамными видами своего спа-центра, скандально известный в Приморье бизнесмен рассказал много интересных вещей, в том числе и о самом водном комплексе.

Интересно, что сейчас интервью на ютуб-канале Клуба скрыто, и посмотреть его можно, только перейдя по специальной ссылке. Впрочем, найти эту ссылку в свободном доступе трудности ни для кого не составит.

«Вызов творцу»

Оказывается, зарабатывать деньги на строительстве сомнительных, по нашему мнению, жилых и прочих комплексов — это не главная цель деятельности Позднякова. К удивлению жильцов домов «Эскадры» и уклонившихся от рухнувшего потолка посетителям «Акватории», Борис Викторович имеет и куда более возвышенные мотивы. О них он поведал в интервью во время обсуждения философии жизни и бизнеса. По его словам, реализуя свои проекты, и «Акваторию», по всей видимости, в том числе, он бросает вызов самому Богу.

«Заработать денег — это бизнесóвая стратегия, а предпринимательская стратегия — это создать что-то новое. Это вызов творцу, который создал вселенную и нас. Мы тоже что-то создаем, детский вызов бросаем», — рассказал Поздняков.

Удивительно, что ни одна из двух стратегий Бориса Викторовича не спасла посетителей его спа-центра от, мягко говоря, неприятной ситуации. После обрушения потолка в «Акватории» одно из приморских СМИ сообщило: «Спасатели говорят, что потолок держался на «прогнивших шнурках». Хочется верить, что такое, по нашему мнению, легкомысленное отношение к правилам безопасности со стороны водного комплекса никак не связано с философией Позднякова о «вызове творцу».

Игрушки для взрослых

После небольшого экскурса в философию «Акватории», интервьюер задал бизнесмену вполне логичный вопрос: этот проект — просто для души? Размышляли над этим вопросом и жители Владивостока, в умах которых закрепилась ассоциация «Поздняков — «Эскадра» — жилые комплексы». О том, как именно горожане относятся к застройке, связанной с Борисом Викторовичем, «Восток-Медиа» писало ранее.

«Акваторию» я между собой называю дорогой игрушкой. У детей маленькие игрушки, а у нас вот такая вот. Проект для того, чтобы потешить амбиции предпринимательские», — ответил бизнесмен.

Интересно, как Борис Викторович, пребывающий в бегах за границей, отреагировал на информацию о том, что его утешенные амбиции рухнули на головы посетителей. Если к видео с места обрушения потолка приписать фразу «мы хотим сделать лучший водно-развлекательный комплекс в России», которую Поздняков озвучил в интервью, ситуация приобретет еще более абсурдный оттенок.

«Акватория» до обрушения потолка«Акватория» до обрушения потолка
«Акватория» до обрушения потолка. Фото: vostokmedia.com

О пользе воровства

Рассуждая в интервью о предпринимательстве, участники диалога затронули и тему воровства. Тут Поздняков тоже отличился своими философскими измышлениями. По его словам, в том, что в мире все еще существуют бизнесмены, занимающиеся воровством, тоже есть высший замысел — проявлять несовершенство мироустройства.

«Вот ты, Станислав, готов бы был попасть в тюрьму, воровать у бабушки, чтобы показать миру, что он несовершенен? Совершил бы такой подвиг? А они рискуют, садятся в тюрьму, обществу приносят пользу таким образом», — смутил интервьюера Поздняков.

Несмотря на то, что прямого отношения к «Акватории» этот диалог не имеет, философско-метафизические высказывания владельца «Эскадры» могут натолкнуть жителей Владивостока на определенные вопросы.

Только вот сам Борис Викторович совершать подвиг и обличать пороки общества на своем примере не хочет. Предъявление обвинения по статье о мошенничестве за махинации с землей на сопке Шошина привели к тому, что Поздняков сбежал из России. Поскольку сейчас бизнесмен находится в международном розыске под заочным арестом, возвращения в страну ожидать от него вряд ли стоит.

«В наследство» жителям Владивостока от бизнесмена достались уйма проблемных, по нашему мнению, жилых комплексов и рухнувший потолок спа-центра с девятью пострадавшими.

В «Акватории» плевать на пострадавших в ЧП с обрушением потолка во Владивостоке?
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