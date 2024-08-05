«Дорогая игрушка» и «вызов творцу» — основатель «Акватории» о своем проекте

Оказывается, зарабатывать деньги на строительстве сомнительных, по нашему мнению, жилых и прочих комплексов — это не главная цель деятельности Позднякова. К удивлению жильцов домов «Эскадры» и уклонившихся от рухнувшего потолка посетителям «Акватории», Борис Викторович имеет и куда более возвышенные мотивы. О них он поведал в интервью во время обсуждения философии жизни и бизнеса. По его словам, реализуя свои проекты, и «Акваторию», по всей видимости, в том числе, он бросает вызов самому Богу.