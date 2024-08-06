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Posted 6 августа, 02:01

Published 6 августа, 02:01

Modified 6 августа, 02:03

Updated 6 августа, 02:03

«Состояние тяжелое»: новые данные о девочке, пережившей трагедию на озере в Приморье

«Состояние тяжелое»: новые данные о девочке, пережившей трагедию на озере в Приморье

6 августа 2024, 02:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Трагедия
На Цинковом озере случилось трагическое происшествие — компания сап-серферов попала в шлюз. Выжила лишь одна девочка, за жизнь которой борются медики Приморского края.

Сплав на SUP-бордах обернулся трагедией для компании приморцев в Кавалеровском округе. 12-летнюю девочку нашли в тяжелом состоянии, остальные пропали без вести, попав в шлюзовую систему сброса воды.

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Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила о состоянии ребенка, который выжил после жутких событий. Изначально подростка госпитализировали в кавалеровское медучреждение, но сейчас за жизнь девочки продолжат бороться врачи из Владивостокской клинической больницы №2.

«К спасению подключились профильные специалисты — травматологи, нейрохирурги. Состояние пациентки тяжелое, но стабильное», — отметила Вера Щербина.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина на гидроцикле подверг опасности приморцев на SUP-бордах.

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