«Состояние тяжелое»: новые данные о девочке, пережившей трагедию на озере в Приморье

Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила о состоянии ребенка, который выжил после жутких событий. Изначально подростка госпитализировали в кавалеровское медучреждение, но сейчас за жизнь девочки продолжат бороться врачи из Владивостокской клинической больницы №2.