«Состояние тяжелое»: новые данные о девочке, пережившей трагедию на озере в Приморье

Posted 6 августа, 02:01
Published 6 августа, 02:01
Modified 6 августа, 02:03
Updated 6 августа, 02:03
Сплав на SUP-бордах обернулся трагедией для компании приморцев в Кавалеровском округе. 12-летнюю девочку нашли в тяжелом состоянии, остальные пропали без вести, попав в шлюзовую систему сброса воды.
Первый вице-губернатор Приморья Вера Щербина сообщила о состоянии ребенка, который выжил после жутких событий. Изначально подростка госпитализировали в кавалеровское медучреждение, но сейчас за жизнь девочки продолжат бороться врачи из Владивостокской клинической больницы №2.
«К спасению подключились профильные специалисты — травматологи, нейрохирурги. Состояние пациентки тяжелое, но стабильное», — отметила Вера Щербина.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мужчина на гидроцикле подверг опасности приморцев на SUP-бордах.