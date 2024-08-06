Взрывоопасное израненное тело прибило к пляжу Приморья — видео

Posted 6 августа, 01:06
Published 6 августа, 01:06
Modified 6 августа, 01:18
Updated 6 августа, 01:18
В районе песчаного пляжа «Стивидорный» на берег выбросило мертвого шестиметрового Северного плавуна. Очевидцы сообщили, что, скорее всего, животное умерло не естественной смертью. На теле особи видны раны, которые она могла получить при попадании в рыболовные изобретения — трал или ставник.
Важно отметить, что находиться рядом с трупом кита запрещено, он может взорваться из-за накопления газов под воздействием солнца. В результате взрыва внутренние органы подлетают на 15 метров со скоростью до 72 километров в час.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что мертвое морское животное прибило волнами к берегу в бухте Лазурной во Владивостоке.