Взрывоопасное израненное тело прибило к пляжу Приморья — видео

В районе песчаного пляжа «Стивидорный» на берег выбросило мертвого шестиметрового Северного плавуна. Очевидцы сообщили, что, скорее всего, животное умерло не естественной смертью. На теле особи видны раны, которые она могла получить при попадании в рыболовные изобретения — трал или ставник.