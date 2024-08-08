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Posted 7 августа, 23:20

Published 7 августа, 23:20

Modified 7 августа, 23:22

Updated 7 августа, 23:22

Несколько авиалайнеров не добралось до Приморского края

Шесть самолетов не долетели до Владивостока

7 августа 2024, 23:20
Фото: vostokmedia.com.

Несколько авиалайнеров не добралось до Приморского края

Сюжет
Погода
Сразу несколько рейсов не прибыло во Владивосток. Многие подумали, что всему виной туман, но, оказалось, есть еще одна немаловажная причина.

На сайте владивостокского аэропорта появилась информация о задержке рейсов разных авиакомпаний.

Однако пресс-служба аэропорта поспешила внести ясность в сложившуюся ситуацию. Оказалось, три самолета, вылетевшие из Шанхая, Иркутска и Новосибирска, сели в Хабаровске из-за тумана. Прибытие еще четырех рейсов задерживается из-за позднего вылета.

Важно отметить, погодные условия не только внесли коррективы в планы авиапассажиров и работы аэропорта, но и удивили некоторых жителей пригорода дальневосточной столицы. Густой туман окутал дорогу в районе «Фетисов-Арены», сообщила очевидица.

Фото: vostokmedia.com
«Впервые за три года наблюдаю тут такой туман в весьма ясную погоду», — отметила девушка.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бескрайняя тьма окутала небо во Владивостоке.

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