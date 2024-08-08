Шесть самолетов не долетели до Владивостока

Posted 7 августа, 23:20
Published 7 августа, 23:20
Modified 7 августа, 23:22
Updated 7 августа, 23:22
На сайте владивостокского аэропорта появилась информация о задержке рейсов разных авиакомпаний.
Однако пресс-служба аэропорта поспешила внести ясность в сложившуюся ситуацию. Оказалось, три самолета, вылетевшие из Шанхая, Иркутска и Новосибирска, сели в Хабаровске из-за тумана. Прибытие еще четырех рейсов задерживается из-за позднего вылета.
Важно отметить, погодные условия не только внесли коррективы в планы авиапассажиров и работы аэропорта, но и удивили некоторых жителей пригорода дальневосточной столицы. Густой туман окутал дорогу в районе «Фетисов-Арены», сообщила очевидица.
«Впервые за три года наблюдаю тут такой туман в весьма ясную погоду», — отметила девушка.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что бескрайняя тьма окутала небо во Владивостоке.