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Posted 8 августа, 06:09

Published 8 августа, 06:09

Modified 8 августа, 06:11

Updated 8 августа, 06:11

Увидели и обомлели: невероятная кокетка очаровала отдыхающих на пляже Приморья —видео

Увидели и обомлели: невероятная кокетка очаровала отдыхающих на пляже Приморья —видео

8 августа 2024, 06:09
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Туристы
Морская обитательница подплыла к туристам на популярном пляже Приморского края. Очевидцы немедля достали камеру, чтобы запечатлеть достаточно редкое явление.

Отдых в Приморском крае славится не только уникальной природой, но и местными обитателями, в частности морскими. В бухте Валентин на острове Горошек в объектив камеры очевидца попал тюлень, который лихо загорал прямо на морских волнах.

Ластоногий житель моря не только насладился августовским солнышком, но и переглянулся с туристами. Сначала нерпа попозировала, после чего занырнула в воду.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что эффектный транспорт покорил отдыхающих на популярном пляже Владивостока.

Эффектная красотка привлекает взгляды туристов на популярном пляже Приморья — фото
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