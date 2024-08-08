Увидели и обомлели: невероятная кокетка очаровала отдыхающих на пляже Приморья —видео

Posted 8 августа, 06:09
Published 8 августа, 06:09
Modified 8 августа, 06:11
Updated 8 августа, 06:11
Отдых в Приморском крае славится не только уникальной природой, но и местными обитателями, в частности морскими. В бухте Валентин на острове Горошек в объектив камеры очевидца попал тюлень, который лихо загорал прямо на морских волнах.
Ластоногий житель моря не только насладился августовским солнышком, но и переглянулся с туристами. Сначала нерпа попозировала, после чего занырнула в воду.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что эффектный транспорт покорил отдыхающих на популярном пляже Владивостока.