1 сентября не будет? Когда начнется учебный год в школах Приморья?

Posted 12 августа, 08:28
Published 12 августа, 08:28
Modified 12 августа, 08:30
Updated 12 августа, 08:30
Жителей Приморья предупредили о том, что в некоторых школах края учебный год начнется не с 1 сентября.
Управление образования администрации Партизанска информирует о начале учебного процесса в школах городского округа с 16 сентября 2024 года.
Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню знаний, пройдут 2 сентября.
На школы в других муниципалитетах нововведение пока не распространяется, по последней информации, в других городах и поселках учеба начнется с начала сентября.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дети Владивостока будут учиться в комфортных школах.