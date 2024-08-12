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Posted 12 августа, 08:28

Published 12 августа, 08:28

Modified 12 августа, 08:30

Updated 12 августа, 08:30

Начало учебного года в некоторых школах сдвинут в Приморском крае

1 сентября не будет? Когда начнется учебный год в школах Приморья?

12 августа 2024, 08:28
Фото: Изображение Midjourney.

Начало учебного года в некоторых школах сдвинут в Приморском крае

Сюжет
Школы
Образовательный процесс в некоторых школах начнется 16 сентября 2024 года, а торжественные линейки, посвященные Дню знаний, состоятся 2 сентября 2024 года.

Жителей Приморья предупредили о том, что в некоторых школах края учебный год начнется не с 1 сентября.

Управление образования администрации Партизанска информирует о начале учебного процесса в школах городского округа с 16 сентября 2024 года.

Праздничные мероприятия, приуроченные к Дню знаний, пройдут 2 сентября.

На школы в других муниципалитетах нововведение пока не распространяется, по последней информации, в других городах и поселках учеба начнется с начала сентября.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что дети Владивостока будут учиться в комфортных школах.

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#Новости#Общество#Владивосток#Образование#Партизанск#Приморский край#Учебный год#Школы#Мероприятия#Приморье#Начало учебного года#День знаний
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