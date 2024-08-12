Летняя жара вновь ворвется в Приморский край

Posted 12 августа, 02:18
Published 12 августа, 02:18
Modified 12 августа, 02:20
Updated 12 августа, 02:20
Сегодня, по данным «Примгидромета», прохлада еще задержится в регионе. Максимальный температурный фон составит 22 — 29 °С. Осадков не ожидается, только в западных районах пройдут небольшие дожди.
Однако во вторник, 13 августа, атмосферный фронт достигнет Приморье, — дожди ударят в разных районах. С непогодой придет теплый воздух, столбики термометров поднимутся до 26 — 32 °С, на восточном побережье до 20 — 25 °С.
Во Владивостоке прогнозируется сильный юго-восточный ветер, который снизит обороты только ночью. Завтра в дальневосточной столице осадков не ожидается, воздух прогреется до 26 — 30 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как новый тайфун отразится на Приморском крае.