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Posted 12 августа, 02:18

Published 12 августа, 02:18

Modified 12 августа, 02:20

Updated 12 августа, 02:20

Больше 30 градусов тепла ожидается в Приморье

Летняя жара вновь ворвется в Приморский край

12 августа 2024, 02:18
Фото: Изображение Midjourney.

Больше 30 градусов тепла ожидается в Приморье

Сюжет
Прогноз погоды
Похолодание ободрило жителей Приморского края после затяжной душной погодной обстановки. Однако жара и атмосферные фронты возвращаются в регион.

Выходные выдались прохладными во многих районах из-за господства антициклона в Приморье.

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Сегодня, по данным «Примгидромета», прохлада еще задержится в регионе. Максимальный температурный фон составит 22 — 29 °С. Осадков не ожидается, только в западных районах пройдут небольшие дожди.

Однако во вторник, 13 августа, атмосферный фронт достигнет Приморье, — дожди ударят в разных районах. С непогодой придет теплый воздух, столбики термометров поднимутся до 26 — 32 °С, на восточном побережье до 20 — 25 °С.

Во Владивостоке прогнозируется сильный юго-восточный ветер, который снизит обороты только ночью. Завтра в дальневосточной столице осадков не ожидается, воздух прогреется до 26 — 30 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как новый тайфун отразится на Приморском крае.

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