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Posted 12 августа, 05:34

Published 12 августа, 05:34

Modified 12 августа, 05:36

Updated 12 августа, 05:36

Отдых с питомцами — реальность: о чем стоит позаботиться приморцам перед полетом?

Отдых с питомцами — реальность: о чем стоит позаботиться приморцам перед полетом?

12 августа 2024, 05:34
Фото: kandinsky.
Сюжет
Аэрофлот
Питомец — это не просто милое создание, проживающее рядом. Для многих жителей Приморского края животные стали членами семьи. Нередко на семейный отдых отправляются все домочадцы, в том числе и хвостатые товарищи.

Приморцам стоит заранее изучить правила и условия перевозки животных перед тем, как отправиться в поездку со своими питомцами, сообщает пресс-служба Дальневосточной полиции. Путешественникам необходимо позаботиться о любимцах, двигаясь на самолетах или поездах. Также владельцам рекомендуется тщательно продумывать одиночные поездки их пушистых или пернатых друзей.

Правила перевозки животных

  • Предупредите авиакомпанию о перевозке при бронировании билета;
  • Предоставьте документы, требуемые ветеринарными органами;
  • Обеспечьте любимца плотно закрывающейся клеткой с доступом воздуха;
  • Массу питомца нельзя включить в норму бесплатного провоза;
  • Контейнер с животным транспортируется в качестве багажа в изолированном отсеке авиалайнера. Если такового не имеется, то они располагаются в пассажирском салоне;
  • Собаки-поводыри, которые сопровождают людей лишенных зрения, перевозятся бесплатно и находятся рядом с владельцем.

Правила отправки питомца на поезде

  • Обратитесь в багажную кассу для оформления перевозки;
  • Позаботьтесь о клетке для животного;
  • Получение питомца возможно при предъявлении паспорта на станции назначения.
  • Помимо документов, не забудьте снабдить любимца едой, водой, по необходимости, наполнителем. Любимая игрушка будет очень уместна при одиночном путешествии животного.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы на популярный китайский курорт — остров Хайнань, Санья.

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Владивостока на Хайнань
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