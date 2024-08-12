Отдых с питомцами — реальность: о чем стоит позаботиться приморцам перед полетом?

Приморцам стоит заранее изучить правила и условия перевозки животных перед тем, как отправиться в поездку со своими питомцами, сообщает пресс-служба Дальневосточной полиции. Путешественникам необходимо позаботиться о любимцах, двигаясь на самолетах или поездах. Также владельцам рекомендуется тщательно продумывать одиночные поездки их пушистых или пернатых друзей.
Правила перевозки животных
- Предупредите авиакомпанию о перевозке при бронировании билета;
- Предоставьте документы, требуемые ветеринарными органами;
- Обеспечьте любимца плотно закрывающейся клеткой с доступом воздуха;
- Массу питомца нельзя включить в норму бесплатного провоза;
- Контейнер с животным транспортируется в качестве багажа в изолированном отсеке авиалайнера. Если такового не имеется, то они располагаются в пассажирском салоне;
- Собаки-поводыри, которые сопровождают людей лишенных зрения, перевозятся бесплатно и находятся рядом с владельцем.
Правила отправки питомца на поезде
- Обратитесь в багажную кассу для оформления перевозки;
- Позаботьтесь о клетке для животного;
- Получение питомца возможно при предъявлении паспорта на станции назначения.
- Помимо документов, не забудьте снабдить любимца едой, водой, по необходимости, наполнителем. Любимая игрушка будет очень уместна при одиночном путешествии животного.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Аэрофлот» открывает прямые регулярные рейсы на популярный китайский курорт — остров Хайнань, Санья.