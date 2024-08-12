Отдых с питомцами — реальность: о чем стоит позаботиться приморцам перед полетом?

Приморцам стоит заранее изучить правила и условия перевозки животных перед тем, как отправиться в поездку со своими питомцами, сообщает пресс-служба Дальневосточной полиции. Путешественникам необходимо позаботиться о любимцах, двигаясь на самолетах или поездах. Также владельцам рекомендуется тщательно продумывать одиночные поездки их пушистых или пернатых друзей.