Шоу «горного козла» наблюдали отдыхающие на набережной во Владивостоке — видео

В дальневосточной столице мужчина залез на скалу на Спортивной набережной. Эффектное представление проходило на глазах изумленных горожан. Вероятно, приморец долго выполнял своеобразный квест, так как очевидцы не сообщили о результатах шоу. Дополз ли герой видео до нужной цели — неизвестно.