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Posted 12 августа, 00:23

Published 12 августа, 00:23

Modified 12 августа, 00:25

Updated 12 августа, 00:25

Опасные развлечения горожанина сняли очевидцы во Владивостоке

Шоу «горного козла» наблюдали отдыхающие на набережной во Владивостоке — видео

12 августа 2024, 00:23
Фото: vostokmedia.com.

Опасные развлечения горожанина сняли очевидцы во Владивостоке

Сюжет
Море
Жителей Приморского края удивить достаточно сложно, однако владивостокцу с замашками горного козла это удалось. Как и, главное, зачем мужчина устроил занятный перфоманс — неизвестно.

В дальневосточной столице мужчина залез на скалу на Спортивной набережной. Эффектное представление проходило на глазах изумленных горожан. Вероятно, приморец долго выполнял своеобразный квест, так как очевидцы не сообщили о результатах шоу. Дополз ли герой видео до нужной цели — неизвестно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем закончились прыжки со скалы на Русском острове. Мужчина сиганул в море, но получил травмы, упав на мелководье.

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