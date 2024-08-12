Шоу «горного козла» наблюдали отдыхающие на набережной во Владивостоке — видео

Posted 12 августа, 00:23
Published 12 августа, 00:23
Modified 12 августа, 00:25
Updated 12 августа, 00:25
В дальневосточной столице мужчина залез на скалу на Спортивной набережной. Эффектное представление проходило на глазах изумленных горожан. Вероятно, приморец долго выполнял своеобразный квест, так как очевидцы не сообщили о результатах шоу. Дополз ли герой видео до нужной цели — неизвестно.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, чем закончились прыжки со скалы на Русском острове. Мужчина сиганул в море, но получил травмы, упав на мелководье.