У земных ангелов нет крыльев: двухлетний малыш выпал из окна во Владивостоке

Posted 12 августа, 02:45
Published 12 августа, 02:45
Modified 12 августа, 02:47
Updated 12 августа, 02:47
Молодые родители вновь не уследили за ребенком, сообщает Владивостокская скорая. Двухлетний малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже. Врачи устали повторять: у земных ангелов нет крыльев, оставлять окна открытыми — опасно!
Экипаж медиков прибыл к месту инцидента за считанные минуты, но дома никого не оказалось. Родители приняли решение самостоятельно отвезти ребенка в медучреждение после вызова неотложки. Повторный вызов реанимационной бригады уже поступил из дальзаводской больницы.
Скорая быстро приехала в стационар и оказала необходимую медицинскую помощь ребенку, предварительный диагноз которого — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра. Ребенка перевезли в тысячекоечную больницу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщине прокололи грудь, чтобы спасти ее от опасного недуга во Владивостоке.