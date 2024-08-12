У земных ангелов нет крыльев: двухлетний малыш выпал из окна во Владивостоке

Экипаж медиков прибыл к месту инцидента за считанные минуты, но дома никого не оказалось. Родители приняли решение самостоятельно отвезти ребенка в медучреждение после вызова неотложки. Повторный вызов реанимационной бригады уже поступил из дальзаводской больницы.