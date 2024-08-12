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Posted 12 августа, 02:45

Published 12 августа, 02:45

Modified 12 августа, 02:47

Updated 12 августа, 02:47

Маленький ребенок упал с высоты в Приморском крае

У земных ангелов нет крыльев: двухлетний малыш выпал из окна во Владивостоке

12 августа 2024, 02:45
Фото: 1MI.

Маленький ребенок упал с высоты в Приморском крае

Сюжет
Дети
Двухлетний горожанин выпал из окна многоэтажки во Владивостоке. Скорая прибыла на вызов за считанные минуты, но на месте инцидента никого не оказалось.

Молодые родители вновь не уследили за ребенком, сообщает Владивостокская скорая. Двухлетний малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже. Врачи устали повторять: у земных ангелов нет крыльев, оставлять окна открытыми — опасно!

Двухлетний малыш выпал из окна седьмого этажа во Владивостоке
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Экипаж медиков прибыл к месту инцидента за считанные минуты, но дома никого не оказалось. Родители приняли решение самостоятельно отвезти ребенка в медучреждение после вызова неотложки. Повторный вызов реанимационной бригады уже поступил из дальзаводской больницы.

Скорая быстро приехала в стационар и оказала необходимую медицинскую помощь ребенку, предварительный диагноз которого — тяжелая черепно-мозговая травма и перелом правого бедра. Ребенка перевезли в тысячекоечную больницу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что женщине прокололи грудь, чтобы спасти ее от опасного недуга во Владивостоке.

Прокололи грудь, чтобы спасти: женщина с опасной травмой попала в больницу Приморья
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#Новости#Дети#Владивосток#Медицина#Скорая помощь#Приморский край#Происшествия
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