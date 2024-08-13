Дорога на Шамору «всё»: многокилометровая пробка не пускает на пляж

Posted 13 августа, 01:43
Published 13 августа, 01:43
Modified 13 августа, 01:45
Updated 13 августа, 01:45
Огромная пробка собралась за местом аварии в пригороде Владивостока. У развязки на трассе в районе Океанской перевернулся грузовик. По словам очевидцев, из-за ДТП люди не могут проехать в сторону Шаморы.
Затор тянется практически до Садгорода, движение серьезно затруднено. Сколько придется стоять в жуткой пробке, неизвестно. Сразу понятно одно — дорога в город и на пляж бухты Лазурной займет у приморцев гораздо больше времени.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с перевертышем в пригороде Владивостока.