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Posted 13 августа, 01:43

Published 13 августа, 01:43

Modified 13 августа, 01:45

Updated 13 августа, 01:45

Дорога на Шамору «всё»: многокилометровая пробка не пускает на пляж

Дорога на Шамору «всё»: многокилометровая пробка не пускает на пляж

13 августа 2024, 01:43
Фото: 1MI.
Сюжет
Пробка
Огромный затор собрался из-за серьезного ДТП в пригороде Владивостока. Авария перекрыла одну из полос, движение затруднено. Люди не могут проехать к центру города и пляжам Уссурийского залива. На Шамору не пробраться никак.

Огромная пробка собралась за местом аварии в пригороде Владивостока. У развязки на трассе в районе Океанской перевернулся грузовик. По словам очевидцев, из-за ДТП люди не могут проехать в сторону Шаморы.

Затор тянется практически до Садгорода, движение серьезно затруднено. Сколько придется стоять в жуткой пробке, неизвестно. Сразу понятно одно — дорога в город и на пляж бухты Лазурной займет у приморцев гораздо больше времени.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП с перевертышем в пригороде Владивостока.

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