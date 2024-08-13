Грузовик на боку, помятый джип и скорая: серьезная авария во Владивостоке — видео

Posted 13 августа, 00:55
Published 13 августа, 00:55
Modified 13 августа, 00:57
Updated 13 августа, 00:57
Серьезная авария случилась в пригороде Владивостока. Грузовик столкнулся с джипом, водитель не справился с управлением.
По словам очевидцев, фургон перевернулся на бок и повалился на проезжую часть после столкновения с внедорожником в районе Океанской в пригороде Владивостока.
Появилось видео с последствиями ДТП. На месте аварии работают медики, груз разбросан по дороге.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на курортной трассе на юге Приморского края, один из автомобилей выбросило с дороги.