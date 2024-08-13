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Posted 13 августа, 00:55

Published 13 августа, 00:55

Modified 13 августа, 00:57

Updated 13 августа, 00:57

Серьезное ДТП случилось в пригороде Владивостока в Приморье

Грузовик на боку, помятый джип и скорая: серьезная авария во Владивостоке — видео

13 августа 2024, 00:55
Фото: 1MI.

Серьезное ДТП случилось в пригороде Владивостока в Приморье

Сюжет
ДТП
Грузовик перевернулся на бок от столкновения с внедорожником, грузом засыпало всю дорогу. На месте работает бригада скорой помощи, обстоятельства выясняются.

Серьезная авария случилась в пригороде Владивостока. Грузовик столкнулся с джипом, водитель не справился с управлением.

По словам очевидцев, фургон перевернулся на бок и повалился на проезжую часть после столкновения с внедорожником в районе Океанской в пригороде Владивостока.

Появилось видео с последствиями ДТП. На месте аварии работают медики, груз разбросан по дороге.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП на курортной трассе на юге Приморского края, один из автомобилей выбросило с дороги.

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