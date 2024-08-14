Картина дня в Приморье: вода +30, легендарная лодка и два тайфуна

Posted 14 августа, 11:01
Published 14 августа, 11:01
Modified 14 августа, 11:03
Updated 14 августа, 11:03
Вода в море — парное молоко
Бесчисленное количество путешественников заметили на Шаморе во Владивостоке. К слову, это вполне обычное явление для именитых берегов Приморского края.
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Лодку-легенду больше не будут терзать штормы
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