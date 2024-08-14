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Posted 14 августа, 11:01

Published 14 августа, 11:01

Modified 14 августа, 11:03

Updated 14 августа, 11:03

Картина дня в Приморье: вода +30, легендарная лодка и два тайфуна

Картина дня в Приморье: вода +30, легендарная лодка и два тайфуна

14 августа 2024, 11:01
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Вода в море — парное молоко

Бесчисленное количество путешественников заметили на Шаморе во Владивостоке. К слову, это вполне обычное явление для именитых берегов Приморского края.

Вода +30°С, туристов — тьма: популярный пляж Владивостока забит отдыхающими — видео
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Приморью грозят два новых тайфуна?

Тайфуны набирают обороты в Тихом океане. Но, несмотря на большое количество зародившихся вихрей в августе, ни один из них не нанес сильный удар по Приморскому краю. Какой вердикт заключили синоптики в этот раз? — узнаете в материале «Восток-Медиа».

Жители Приморья вздрогнули: еще два тайфуна зародились в Тихом океане
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Лодку-легенду больше не будут терзать штормы

Рыбацкую шхуну, которая успела побывать и инсталляцией, и частью свалки, увезли с маяка во Владивостоке. Чтобы эвакуировать лодку с побережья, понадобилась помощь активистов и специалистов мэрии.

Легендарную истерзанную штормами лодку эвакуировали в Приморском крае
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