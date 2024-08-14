Картина дня в Приморье: вода +30, легендарная лодка и два тайфуна

Тайфуны набирают обороты в Тихом океане. Но, несмотря на большое количество зародившихся вихрей в августе, ни один из них не нанес сильный удар по Приморскому краю. Какой вердикт заключили синоптики в этот раз? — узнаете в материале «Восток-Медиа».