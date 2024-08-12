Картина дня в Приморье: тайфуны, пустующие пляжи и жуткие пробки

Posted 12 августа, 11:16
Published 12 августа, 11:16
Modified 12 августа, 11:18
Updated 12 августа, 11:18
Аномалия с тайфунами может ждать Приморье
В Приморском крае отмечается не только аномальная жара, но и удивительное движение тропических штормов.
Пляжи опустели в Приморье
Туристический сезон в Приморском крае в самом разгаре. Но есть такие локации у моря, которые до сих пор чужды отпускникам. Почему так происходит? — на этот вопрос ответили коренные жители региона.
Дорогу в город закрыли отдыхающим
Два автомобиля серьёзно помялись в результате ДТП на Русском острове в Приморье. Судя по всему, есть пострадавшие — на обочине стоит карета скорой помощи. За местом аварии собирается серьезная пробка.