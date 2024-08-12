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Posted 12 августа, 11:16

Published 12 августа, 11:16

Modified 12 августа, 11:18

Updated 12 августа, 11:18

Картина дня в Приморье: тайфуны, пустующие пляжи и жуткие пробки

Картина дня в Приморье: тайфуны, пустующие пляжи и жуткие пробки

12 августа 2024, 11:16
Фото: vostokmedia.com.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события понедельника — в обзоре «Восток-Медиа»

Аномалия с тайфунами может ждать Приморье

В Приморском крае отмечается не только аномальная жара, но и удивительное движение тропических штормов.

Зафиксировано аномальное движение тайфунов — жителям Приморья стоит беспокоиться?
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Пляжи опустели в Приморье

Туристический сезон в Приморском крае в самом разгаре. Но есть такие локации у моря, которые до сих пор чужды отпускникам. Почему так происходит? — на этот вопрос ответили коренные жители региона.

«Туристам этого не надо»: почему необычайно красивые пляжи пустуют в Приморском крае?
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Дорогу в город закрыли отдыхающим

Два автомобиля серьёзно помялись в результате ДТП на Русском острове в Приморье. Судя по всему, есть пострадавшие — на обочине стоит карета скорой помощи. За местом аварии собирается серьезная пробка.

Смятые машины и скорая помощь: отдыхающие не могут вернуться домой в Приморье
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