Несмотря на запрет: жуткая трагедия произошла на популярном пляже Приморского края

Posted 14 августа, 01:28
Published 14 августа, 01:28
Modified 14 августа, 01:30
Updated 14 августа, 01:30
15-летний подросток погиб на отдыхе на пляже Юбилейный во Владивостоке, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.
На территории берега установлены знаки, запрещающие купание. Несмотря на данное обстоятельство, по словам очевидцев, ребенок прыгнул с пирса в море и не вынырнул. Тело мальчика нашли в ходе поисковых мероприятий.
Следователи опросили свидетелей и провели осмотр. Причину смерти установят на судмедэкспертизе.
По данным прокуратуры, происшествие случилось в 19 часов вечера. Друзья подростка сообщили о произошедшем в полицию. Надзорное ведомство проверит меры обеспечения безопасностью отдыхающих на побережье.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Цинковом озере погибли отдыхающие на sup-бордах.