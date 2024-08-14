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Posted 14 августа, 01:28

Published 14 августа, 01:28

Modified 14 августа, 01:30

Updated 14 августа, 01:30

Ребенок погиб на Спортивной набережной во Владивостоке

Несмотря на запрет: жуткая трагедия произошла на популярном пляже Приморского края

14 августа 2024, 01:28
Фото: vostokmedia.com.

Ребенок погиб на Спортивной набережной во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Беспечный подросток прыгнул в воду и не вынырнул во Владивостоке. Горожанин решился на опасный досуг, несмотря на запрещающие знаки.

15-летний подросток погиб на отдыхе на пляже Юбилейный во Владивостоке, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморью.

На территории берега установлены знаки, запрещающие купание. Несмотря на данное обстоятельство, по словам очевидцев, ребенок прыгнул с пирса в море и не вынырнул. Тело мальчика нашли в ходе поисковых мероприятий.

Следователи опросили свидетелей и провели осмотр. Причину смерти установят на судмедэкспертизе.

По данным прокуратуры, происшествие случилось в 19 часов вечера. Друзья подростка сообщили о произошедшем в полицию. Надзорное ведомство проверит меры обеспечения безопасностью отдыхающих на побережье.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Цинковом озере погибли отдыхающие на sup-бордах.

Тела двоих отдыхающих на озере в Кавалеровском округе найдены — официально
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