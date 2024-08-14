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Posted 14 августа, 03:58

Published 14 августа, 03:58

Modified 14 августа, 04:00

Updated 14 августа, 04:00

Городской автобус врезался в карету скорой помощи в Приморском крае

Пассажирский автобус влетел в машину скорой помощи во Владивостоке — фото

14 августа 2024, 03:58
Фото: vostokmedia.com.

Городской автобус врезался в карету скорой помощи в Приморском крае

Сюжет
Происшествие
Необычное ДТП заметили в центре Владивостока. Пассажирский автобус и машина скорой помощи не поделили улицу, «скорую» подбили сзади.

Необычное ДТП удивило владивостокцев. Практически в центре города на обочине стояли маршрутный автобус и карета скорой помощи с включёнными аварийными сигналами. Судя во вмятине на корпусе «скорой», машина получила мощный удар в зад.

Фото: vostokmedia.com

Людей рядом с автомобилями уже не было, но не исключено, что в момент столкновения и автобус, и машина «скорой» могли кого-то перевозить. Остаётся надеяться, что обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое перегородило важную трассу в Приморье.

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