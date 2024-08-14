Пассажирский автобус влетел в машину скорой помощи во Владивостоке — фото

Posted 14 августа, 03:58
Published 14 августа, 03:58
Modified 14 августа, 04:00
Updated 14 августа, 04:00
Необычное ДТП удивило владивостокцев. Практически в центре города на обочине стояли маршрутный автобус и карета скорой помощи с включёнными аварийными сигналами. Судя во вмятине на корпусе «скорой», машина получила мощный удар в зад.
Людей рядом с автомобилями уже не было, но не исключено, что в момент столкновения и автобус, и машина «скорой» могли кого-то перевозить. Остаётся надеяться, что обошлось без пострадавших. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.
Ранее «Восток-Медиа» писало о серьезном ДТП, которое перегородило важную трассу в Приморье.