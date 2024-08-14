Прямо на рабочем месте умерли три жителя Приморья

Сюжет Строительство

В Приморье зафиксированы три смертельных случая на работе: мастер строительного участка умер на объекте, охранника обнаружили без признаков жизни на рабочем месте, водителя нашли мертвым в помещении предприятия. В расследованиях участвуют представители профсоюзов.