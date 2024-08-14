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Posted 14 августа, 10:27

Published 14 августа, 10:27

Modified 14 августа, 10:29

Updated 14 августа, 10:29

Прямо на рабочем месте умерли три жителя Приморья

Прямо на рабочем месте умерли три жителя Приморья

14 августа 2024, 10:27
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Строительство
В Приморье зафиксированы три смертельных случая на работе: мастер строительного участка умер на объекте, охранника обнаружили без признаков жизни на рабочем месте, водителя нашли мертвым в помещении предприятия. В расследованиях участвуют представители профсоюзов.

Федерация профсоюзов Приморского края получила информацию о трех смертях на различных предприятиях региона.

В Большом Камне на рабочем месте умер 63-летний специалист строительной фирмы. Во время работы на судостроительном комбинате он почувствовал недомогание и скончался до прибытия скорой помощи.

46-летний сторож предприятия во Владивостоке был найден без признаков жизни на рабочем месте.

52-летнего водителя другой организации из Владивостока обнаружили мертвым в помещении компании.

Представители профсоюзов региона участвуют в расследовании каждого из инцидентов.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двое сотрудников предприятия погибли на рабочем месте в Приморье.

«Работа убивает»: двое рабочих погибли в Приморье
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