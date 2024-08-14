Прямо на рабочем месте умерли три жителя Приморья

Posted 14 августа, 10:27
Published 14 августа, 10:27
Modified 14 августа, 10:29
Updated 14 августа, 10:29
Федерация профсоюзов Приморского края получила информацию о трех смертях на различных предприятиях региона.
В Большом Камне на рабочем месте умер 63-летний специалист строительной фирмы. Во время работы на судостроительном комбинате он почувствовал недомогание и скончался до прибытия скорой помощи.
46-летний сторож предприятия во Владивостоке был найден без признаков жизни на рабочем месте.
52-летнего водителя другой организации из Владивостока обнаружили мертвым в помещении компании.
Представители профсоюзов региона участвуют в расследовании каждого из инцидентов.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что двое сотрудников предприятия погибли на рабочем месте в Приморье.