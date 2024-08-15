Демешин договорился о выделении 581 миллиона на расселение бараков в Хабаровске

Posted 15 августа, 08:16
Published 15 августа, 08:16
Modified 15 августа, 08:18
Updated 15 августа, 08:18
Аварийные бараки — давняя и очевидная проблема Хабаровска, которую даже при наличии политической воли нельзя решить за короткий срок. Дмитрий Демешин смог актуализировать этот вопрос на федеральном уровне и получил от Михаила Мишустина свыше полумиллиарда рублей на усиление работы в этом направлении.
При этом, Демешин действует максимально системно, увязывая вопрос расселения аварийных бараков в Хабаровске с формированием новой программы расселения аварийного жилья. Именно под такую программу региону удастся привлечь дополнительное финансирование по линии федерального правительства и полностью решить вопрос.
«Люди имеют право жить в нормальных, современных условиях, и это их право мы просто обязаны защищать. За пять лет новыми квартирами уже обзавелись около 6 тысяч человек. Впереди ещё много работы, но вместе мы справимся», — подчеркнул глава региона.
В региональном минЖКХ уточнили, что Дмитрий Демешин также распорядился выделить дополнительные средства из резервного фонда в сумме 18 миллионов рублей, в общей сложности на расселение проспекта будет направлено почти 600 миллионов рублей — улучшить свои жилищные условия смогут 302 человека. Площадь расселяемого аварийного жилья составит более четырех тысяч квадратных метров, останется расселить еще около восьми тысяч квадратов.
«Мы видим, что Дмитрий Демешин слышит запросы людей. По его поручению мы активно включились в работу. С помощью федеральных средств в регионе стартует очередной этап расселения граждан из аварийного жилья. Чтобы полностью решить проблему по расселению людей на Проспекте 60-летия Октября, Дмитрий Демешин поручил министерству ЖКХ края разработать новую адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, которая будет гораздо амбициознее и масштабнее предыдущей», — отмечает министр ЖКХ края Анжелика Миронова.
Новая программа позволит в Хабаровском крае расселить граждан, проживающих в аварийном жилье, признанном таковым до 1 января 2022 года. В нее должны войти все дома на Проспекте.
До конца 2024 года планируется завершить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Чтобы выполнить эту задачу, в регионе построены несколько многоквартирных домов: два в Бикине, два в поселке Токи Ванинского района, по одному в селах Пивань и Селихино Комсомольского района, три в Хабаровске по улице Аэродромной. На сегодняшний день дома сданы в эксплуатацию. В стадии оформления находятся документы на ввод в эксплуатацию дома на 41 квартиру в Комсомольске-на-Амуре. Планируемый срок сдачи –третий квартал 2024 года.