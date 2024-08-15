Демешин договорился о выделении 581 миллиона на расселение бараков в Хабаровске

До конца 2024 года планируется завершить программу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Чтобы выполнить эту задачу, в регионе построены несколько многоквартирных домов: два в Бикине, два в поселке Токи Ванинского района, по одному в селах Пивань и Селихино Комсомольского района, три в Хабаровске по улице Аэродромной. На сегодняшний день дома сданы в эксплуатацию. В стадии оформления находятся документы на ввод в эксплуатацию дома на 41 квартиру в Комсомольске-на-Амуре. Планируемый срок сдачи –третий квартал 2024 года.