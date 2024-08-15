Дмитрий Демешин: Планируем охватить весь Хабаровский край доступной рыбой

Posted 15 августа, 01:23
Published 15 августа, 01:23
Modified 15 августа, 01:33
Updated 15 августа, 01:33
За три месяца своей работы на посту врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин провел уже второй прямой эфир, отвечая на вопросы жителей региона. И этот эфир вызвал ещё больший интерес со стороны жителей Хабаровского края, нежели месяц назад. В момент эфира тысячи человек его смотрели, и ещё столько же писали комментарии с целью обратить внимание руководителя края на проблемы.
Эксперты признают, что это крайне важный показатель того, что люди не разочаровались в таком формате общения с региональной властью, они хотят, чтобы с ними разговаривали и решали их вопросы, а не пичкали отписками о невозможности исправить ситуацию. И Демешин в этом плане крайне чётко уловил настроения жителей региона, в котором сам живёт уже несколько лет.
Так, с приходом Дмитрия Демешина, активизировалась работа по обеспечению населения Хабаровского края доступной рыбой. Это стало одной из тем обсуждения главы с хабаровчанами в ходе прямого эфира. Задавая вопрос, руководителю края посетовали на длинные очереди за рыбой по доступной цене.
«Будет ли увеличено количество магазинов „Сделано в Хабаровске“? — спросили Дмитрия Демешина. При этом хабаровчане дали понять, что готовы приобретать местную продукцию, если она качественная и доступная.
Глава региона отметил, что партии рыбной продукции по минимальной цене начнут поступать в розничные торговые сети Хабаровского края. Дмитрий Демешин признался, что также покупает рыбу в магазинах и обращает внимание на стоимость.
«Важно побудить наших рыбодобытчиков продавать наибольшее количество рыбы по минимальной цене для наших жителей. Уже сейчас это начинает получаться, поскольку мы понижаем арендную плату площадей таких магазинов и убеждаем тех, кто рыбу добывает, чтобы они продавали её у нас», — подчеркнул Демешин.
Кроме того, глава региона заявил о необходимости открывать как можно больше «Ярмарок выходного дня». Некоторые из них он посетил лично и обратил внимание на то, как ведётся торговля, а также на стоимость продукции. В результате принято решение, что работать такие ярмарки будут до декабря этого года.
«Планируем, охватить край рыбной продукцией по низким ценам в зависимости от района промысла, формирования транспортных партий по доставке. Доставка будет производиться от мест промысла до крупных городов нашего края и районных центров. В последствие продукция будет распределяться по всем муниципальным образованиям Хабаровского края», — добавил глава региона.
Дмитрий Демешин напомнил, что реализация рыбной продукции из лососевых в этом году началась на две недели раньше. Специально был расширен ассортимент продукции и сроки реализации. Вопрос решался совместно с Росрыболовством. Сегодня в продажу поступает широкий ассортимент рыбы, включая мороженого кальмара, сардину, камбалу и другие виды. Таким образом, власти региона намерены продолжать поддерживать доступность качественной рыбной продукции для всех жителей Хабаровского края.
Напомним, Демешин своего рода модернизировал формат прямого эфира и использовал его в том числе для отчёта перед жителями о результатах работы за три месяца. В частности, отдельным блоком были перечислены конкретные договорённости Демешина с федеральными руководителями, которые последние месяцы буквально еженедельно посещают Хабаровский край. Глава региона также поблагодарил жителей за работу над Атласом проблем региона, куда вошло уже более 7000 проблемных мест и объектов.
Всего за время эфира участниками обсуждения стали более 10 тысяч жителей края, которые прислали почти 4 тысячи вопросов. Дмитрий Демешин ответил на 40 самых волнующих вопросов, зачастую прямо в ходе трансляции принимая решения по тем или иным проблемам. Отвечая на каждый вопрос, глава региона демонстрировал глубокую погруженность в проблемы региона, населения. Руководитель региона в режиме онлайн давал поручения профильным ведомствам об оперативном реагировании на проблемные ситуации.