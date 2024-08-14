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Posted 14 августа, 06:44

Published 14 августа, 06:44

Modified 14 августа, 06:46

Updated 14 августа, 06:46

Глава Хабаровского края раскритиковал точечную застройку

Дмитрий Демешин: Мы должны строить города для людей, а не просто возводить здания

14 августа 2024, 06:44
Фото: khabkrai.ru.

Глава Хабаровского края раскритиковал точечную застройку

Сюжет
Губернатор
Резкой критике подверг точечную застройку краевого центра врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в ходе прямого эфира с жителями региона. На вопрос хабаровчан глава региона сообщил, что в этой сфере будет прият ряд решений, поручение городской администрации он уже дал.

По его мнению, такие строительные проекты создают множество проблем для местных жителей, нарушая привычный образ жизни и ухудшая условия проживания. Дмитрий Демешин подчеркнул, что градостроительство должно основываться на более тщательном и ответственном подходе.

Глава региона заявил, что уже поручил городской администрации оперативно решить эту проблему и отметил, что крайне важно учитывать мнение местных жителей при разработке планов застройки и благоустройства городов.

«Мы должны строить города для людей, а не просто возводить здания», — сказал он.

Особенно остро проблема стоит в Хабаровске, где наиболее сложная ситуация наблюдается в микрорайоне между улицами Уссурийской и Оборонной. Там сильно не хватает мест в школах № 10, 11 и 19, где количество учеников превышает допустимые нормы в три раза. Переполненные классы негативно сказываются на качестве образования и условиях обучения.

В процесс пыталась вмешиваться прокуратура — в мае 2024 года в мэрию было направлено письменное предупреждение, но мэрия продолжает выдавать разрешения на строительство новых многоэтажных домов высотой в 23 этажа. Новые строительные площадки размещаются на пересечении улиц Павловича и Лейтенанта Орлова, в переулках Казарменном, Трубном и Молдавском, а также на улицах Радищева и Шевчука. Эти проекты усугубляют проблему точечной застройки.

Точечная застройка подразумевает строительство высоток в уже плотно заселённых районах города, что ведёт к перегруженности инфраструктуры, ухудшению состояния дорог и уменьшению зелёных зон. Это решение усиливает социальное напряжение и создаёт множество бытовых трудностей. Например, рост числа новых жителей требует дополнительных мест в детских садах и школах, что далеко не всегда возможно обеспечить.

В завершение своего выступления Дмитрий Демешин заверил, что будет строго контролировать пересмотр выданных разрешений и порядок проведения строительных работ. Он пообещал, что в приоритетном порядке будут создаваться условия для комфортного и безопасного проживания граждан, а точечная застройка станет более жестко регламентироваться.

Напомним, 12 августа глава Хабаровского края Дмитрий Демешин провел второй за прошедшие три месяца прямой эфир с жителями региона, в ходе которого ответил почти на 40 вопросов. Трансляцию посмотрели около 10 тысяч человек, прислав почти 7,5 тысячи вопросов.

По мнению экспертов, это крайне важный показатель. Люди не разочаровались в формате, они хотят, чтобы с ними разговаривали и решали их вопросы, а не пичкали отписками о невозможности исправить ситуацию. И Демешин в этом плане крайне чётко уловил настроения жителей региона, в котором сам живёт уже несколько лет.

Если посмотреть на характер вопросов, то они снова касались максимально понятных для жителей аспектов. Здравоохранение, стройки, зарплаты, тема мигрантов — и Демешин отметил, что погружён в каждую из проблем и не будет изменять своим принципам по их решению. Как он отметил в ходе эфира, он изначально избрал профессию «защищать людей» и вне зависимости от должности следует ей.

«Общий месседж прямого эфира: есть проблемы — мы их решим. И Демешин дал понять, что попросит помочь главу государства, с которым, по его словам, он обязательно встретиться в ближайшее время. В подобном развитии событий сомневаться не приходиться, учитывая то насколько эффективно глава региона ранее отработал с другими федеральными руководителями в интересах региона», — сказал Дмитрий Демешин.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что за три месяца работы на посту главы Хабаровского края Дмитрий Демешин уже дал ряд стратегически важных поручений, которые напрямую повлияют на благополучие хабаровчан. На прошедшей 12 августа прямой линии с населением региона он озвучил и важные решения в сфере образования.

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