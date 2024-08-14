Дмитрий Демешин: Мы должны строить города для людей, а не просто возводить здания

По мнению экспертов, это крайне важный показатель. Люди не разочаровались в формате, они хотят, чтобы с ними разговаривали и решали их вопросы, а не пичкали отписками о невозможности исправить ситуацию. И Демешин в этом плане крайне чётко уловил настроения жителей региона, в котором сам живёт уже несколько лет.