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Posted 15 августа, 06:06

Published 15 августа, 06:06

Modified 15 августа, 06:08

Updated 15 августа, 06:08

Фекальный потоп заставляет страдать женщину из Приморского края

«Дерьмовая» история приключилась с жительницей Владивостока — фото

15 августа 2024, 06:06
Фото: 1MI.

Фекальный потоп заставляет страдать женщину из Приморского края

Сюжет
Потоп
Проводница, вернувшаяся домой после рейса Владивосток — Москва, обнаружила дурнопахнущий сюрприз от соседей сверху. Заручиться помощью профильных специалистов ей не удалось. Более того, среди соседей пострадавшей понимающих горожан не оказалось.

В квартире женщины случился фекальный потоп из-за тряпки, которую смысли в унитаз жильцы, проживающие этажом выше. Сливная труба засорилась и биологические отходы полились рекой по жилищу пострадавшей.

Горожанка буквально в одиночку противостоит «каловой» проблеме. Она пыталась заручиться помощью слесарей, но, судя по фото, ситуацию они не спасли, а даже ухудшили. Рабочие, перекрыв воду в доме, сняли кафель, чтобы добраться до места засора, но проблему это не решило, — вода не перестала подтекать, заявила женщина.

Фото: vostokmedia.com

Несмотря на сложнейшую ситуацию на первом этаже, соседи пострадавшей продолжают жить полноценной жизнью, тем самым ухудшают обстановку в ее квартире.

«Кто-то из соседей спровоцировал засор. Слесаря не торопятся устранять проблему. А человек из-за халатности окружающих страдает и вынужден бороться с этим дерьмом», — сообщила Восток-Медиа подруга пострадавшей.

Важно отметить, ремонтники обещали продолжить работу на следующий день, но, по словам потерпевшей, никто так и не приехал.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как страдают жители первых этажей на Второй Речке во Владивостоке.

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