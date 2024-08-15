«Дерьмовая» история приключилась с жительницей Владивостока — фото

Posted 15 августа, 06:06
Published 15 августа, 06:06
Modified 15 августа, 06:08
Updated 15 августа, 06:08
В квартире женщины случился фекальный потоп из-за тряпки, которую смысли в унитаз жильцы, проживающие этажом выше. Сливная труба засорилась и биологические отходы полились рекой по жилищу пострадавшей.
Горожанка буквально в одиночку противостоит «каловой» проблеме. Она пыталась заручиться помощью слесарей, но, судя по фото, ситуацию они не спасли, а даже ухудшили. Рабочие, перекрыв воду в доме, сняли кафель, чтобы добраться до места засора, но проблему это не решило, — вода не перестала подтекать, заявила женщина.
Несмотря на сложнейшую ситуацию на первом этаже, соседи пострадавшей продолжают жить полноценной жизнью, тем самым ухудшают обстановку в ее квартире.
«Кто-то из соседей спровоцировал засор. Слесаря не торопятся устранять проблему. А человек из-за халатности окружающих страдает и вынужден бороться с этим дерьмом», — сообщила Восток-Медиа подруга пострадавшей.
Важно отметить, ремонтники обещали продолжить работу на следующий день, но, по словам потерпевшей, никто так и не приехал.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как страдают жители первых этажей на Второй Речке во Владивостоке.