«Дерьмовая» история приключилась с жительницей Владивостока — фото

Горожанка буквально в одиночку противостоит «каловой» проблеме. Она пыталась заручиться помощью слесарей, но, судя по фото, ситуацию они не спасли, а даже ухудшили. Рабочие, перекрыв воду в доме, сняли кафель, чтобы добраться до места засора, но проблему это не решило, — вода не перестала подтекать, заявила женщина.